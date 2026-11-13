Restricciones de visado en EE.UU. afectan a concursantes africanas de Miss Universo

FOTO: Restricciones de visa de EEUU obligan a algunas africanas a retirarse de Miss Universo

HARARE, Zimbabue (AP) — La competencia de Miss Universo de este año, que se llevará a cabo en Puerto Rico, se verá marcada por la ausencia de dos concursantes africanas debido a las restricciones de visado impuestas por el gobierno de Donald Trump. Además, otras dos participantes enfrentan serios problemas para obtener sus visas necesarias para viajar.

Las representantes de Zambia y la República del Congo han anunciado su retiro del certamen, que se desarrollará en este mes, tras no poder conseguir los documentos requeridos. En tanto, las concursantes de Sudán del Sur y Zimbabue todavía están a la espera de sus respectivas visas.

Las restricciones de viaje impuestas por Estados Unidos afectan a numerosos países, incluidos varios en África, a raíz de proclamaciones emitidas durante el segundo mandato de Trump. En diciembre pasado, el gobierno estadounidense amplió estas limitaciones a otros países, entre ellos Zambia y Zimbabue, mientras que se mantiene una prohibición total de ingreso para los ciudadanos de la República del Congo y Sudán del Sur.

Los organizadores de Miss Universo en Zambia expresaron su decepción al anunciar el retiro de su representante, Mubanga Pamela Hatyoka, afirmando: "Ella se ganó su corona, se ganó su título y merece la oportunidad de representar a la nación a la que sirve con orgullo".

En la República del Congo, Georgina Kambongo se había convertido en la primera representante de su país en participar en Miss Universo, y sus organizadores han vinculado su incapacidad para viajar a las restricciones de visado impuestas por el gobierno estadounidense.

La representante de Zimbabue, Roseanna Hall, compartió en redes sociales sobre las dificultades que enfrenta, afirmando: "Los desafíos con la visa estadounidense han retrasado ese viaje, pero la lucha no ha terminado. Luego de meses de preparación, no me voy a rendir".

Por su parte, los organizadores de Sudán del Sur indicaron que la participación de Adut Deng sigue siendo incierta, a pesar de los esfuerzos realizados para conseguir la documentación necesaria. "Sudán del Sur merece ser visto, escuchado y representado", afirmaron en un comunicado.

La 75ta edición de Miss Universo se anticipa con la participación de hasta 120 concursantes. Las delegadas comenzaron a llegar a Puerto Rico el domingo pasado para participar en ensayos y actividades preliminares. La competencia de trajes nacionales está programada para el 21 de noviembre, seguida de las presentaciones de traje de baño y vestido de noche al día siguiente. La coronación de la ganadora está prevista para el 24 de noviembre.