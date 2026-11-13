Restricciones de visado en EE.UU. afectan a concursantes africanas de Miss Universo
Dos representantes africanas se retiran de Miss Universo en Puerto Rico por problemas de visado. Otras dos concursantes enfrentan dificultades para obtener sus visas, mientras se acercan las fechas del certamen.
FOTO: Restricciones de visa de EEUU obligan a algunas africanas a retirarse de Miss Universo
HARARE, Zimbabue (AP) — La competencia de Miss Universo de este año, que se llevará a cabo en Puerto Rico, se verá marcada por la ausencia de dos concursantes africanas debido a las restricciones de visado impuestas por el gobierno de Donald Trump. Además, otras dos participantes enfrentan serios problemas para obtener sus visas necesarias para viajar.
Las representantes de Zambia y la República del Congo han anunciado su retiro del certamen, que se desarrollará en este mes, tras no poder conseguir los documentos requeridos. En tanto, las concursantes de Sudán del Sur y Zimbabue todavía están a la espera de sus respectivas visas.
Las restricciones de viaje impuestas por Estados Unidos afectan a numerosos países, incluidos varios en África, a raíz de proclamaciones emitidas durante el segundo mandato de Trump. En diciembre pasado, el gobierno estadounidense amplió estas limitaciones a otros países, entre ellos Zambia y Zimbabue, mientras que se mantiene una prohibición total de ingreso para los ciudadanos de la República del Congo y Sudán del Sur.
Los organizadores de Miss Universo en Zambia expresaron su decepción al anunciar el retiro de su representante, Mubanga Pamela Hatyoka, afirmando: "Ella se ganó su corona, se ganó su título y merece la oportunidad de representar a la nación a la que sirve con orgullo".
En la República del Congo, Georgina Kambongo se había convertido en la primera representante de su país en participar en Miss Universo, y sus organizadores han vinculado su incapacidad para viajar a las restricciones de visado impuestas por el gobierno estadounidense.
La representante de Zimbabue, Roseanna Hall, compartió en redes sociales sobre las dificultades que enfrenta, afirmando: "Los desafíos con la visa estadounidense han retrasado ese viaje, pero la lucha no ha terminado. Luego de meses de preparación, no me voy a rendir".
Por su parte, los organizadores de Sudán del Sur indicaron que la participación de Adut Deng sigue siendo incierta, a pesar de los esfuerzos realizados para conseguir la documentación necesaria. "Sudán del Sur merece ser visto, escuchado y representado", afirmaron en un comunicado.
La 75ta edición de Miss Universo se anticipa con la participación de hasta 120 concursantes. Las delegadas comenzaron a llegar a Puerto Rico el domingo pasado para participar en ensayos y actividades preliminares. La competencia de trajes nacionales está programada para el 21 de noviembre, seguida de las presentaciones de traje de baño y vestido de noche al día siguiente. La coronación de la ganadora está prevista para el 24 de noviembre.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió con las concursantes africanas?
Dos concursantes se retiraron de Miss Universo por restricciones de visado de EE.UU. y otras dos enfrentan dificultades para obtener sus visas.
¿Quiénes son las concursantes afectadas?
Las representantes de Zambia y la República del Congo se retiraron; Sudán del Sur y Zimbabue aún esperan sus visas.
¿Por qué no pueden viajar?
Las restricciones de viaje impuestas por el gobierno de Donald Trump dificultan la obtención de visas para las concursantes.
¿Cuándo se llevará a cabo el certamen?
La competencia de Miss Universo está programada para el 24 de noviembre, con eventos preliminares comenzando el 21 de noviembre.
¿Cuál es la cantidad de concursantes?
Se espera que la edición 75 de Miss Universo cuente con hasta 120 concursantes de diferentes países.
[Fuente: AP]