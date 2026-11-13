Flávio Bolsonaro anuncia su regreso a la arena política y anticipa crisis económica en Brasil

Buenos Aires, 13 noviembre (NA) — El ex candidato presidencial de Brasil, Flávio Bolsonaro, ha manifestado su intención de volver a postularse por el Partido Liberal en las próximas elecciones, desafiando las especulaciones sobre su liderazgo en la derecha brasileña. En declaraciones a medios internacionales, Bolsonaro sugirió que los comicios podrían adelantarse a lo estipulado en la constitución de su país.

Desde los Estados Unidos, donde regulariza su estatus migratorio tras abandonar Brasil de manera abrupta, Bolsonaro rechazó las críticas de quienes lo catalogan como un fugitivo, incluyendo al presidente reelegido Luiz Inácio Lula da Silva. "Esa es una forma despectiva de intentar atacarme. Sinceramente, me da igual. Estoy convencido de que tenía que estar aquí", afirmó.

Un informe de la encuesta de opinión de Quaest, publicado por un medio de Londres, reveló que el 62% de los brasileños desaprueba la salida de Bolsonaro del país tras las elecciones, donde Lula triunfó por más de 4 millones de votos. El senador, que se encontraba en Washington para reunirse con funcionarios estadounidenses, no especificó con quiénes se iba a encontrar.

Bolsonaro, cuyo padre, el expresidente Jair Bolsonaro, fue condenado a 27 años por un complot golpista tras la derrota en 2022, vaticinó que los problemas económicos precipitarán el cuarto mandato de Lula. "Brasil va a quebrar", declaró, añadiendo que las familias enfrentan deudas excesivas y que las empresas no están dispuestas a invertir en un entorno que él considera injusto.

El senador expresó su disposición para regresar a la contienda electoral: "Si surge una nueva contienda electoral, estoy listo para regresar". Sin embargo, fue cauteloso al hablar sobre su posición dentro del Partido Liberal.

Bolsonaro también se mostró escéptico sobre las posibilidades de que su oposición judicial tenga éxito, acusando al sistema judicial de estar bajo control del Gobierno sin presentar evidencias. Aclaró que no podía comentar sobre su vuelo a Estados Unidos, pero destacó su agradecimiento hacia Donald Trump, quien le ofreció permanecer en el país el tiempo que desee.