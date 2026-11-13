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Las cartas de Mercedes Sosa: la soledad y el refugio de una voz que extrañaba su tierra

En su correspondencia con Hugo Otero, la cantante compartió sus miedos, el cansancio y la necesidad de recibir noticias. Entre viajes y escenarios, encontró en la escritura una manera de sentirse cerca de sus afectos.

13/11/2026 | 15:06Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

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Mercedes Sosa: cartas que revelan su lucha y vulnerabilidad durante el exilio

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Rony Vargas Por Rony Vargas

Hay voces que uno reconoce con los ojos cerrados. Voces que parecen pertenecer para siempre a un país, a una tierra, a una memoria. La voz de Mercedes Sosa es una de ellas.

"Dale alegría, alegría a mi corazón. Es lo único que te pido, al menos hoy. Y ya verás que no necesitaremos nada más".

Pero hubo un tiempo en que esa voz estaba lejos de casa y entonces Mercedes comenzó a escribir.

Durante sus años fuera de la Argentina, Mercedes Sosa mantuvo una correspondencia muy particular con su amigo Hugo Otero. Las cartas viajaban entre ciudades: París, Madrid, Buenos Aires. Y algunas nacían incluso dentro de un avión.

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En una de ellas, fechada el 19 de agosto de 1979, Mercedes escribe desde el aire: "Estoy sobre el avión, se está moviendo un poco". Y después agrega: "Te quiero".

Porque esas cartas no son las de una estrella, son las de una mujer. Una mujer que extraña, que se cansa, que tiene miedo, que espera noticias, que necesita saber que alguien al otro lado del mundo sigue ahí.

En otra carta, escrita en Buenos Aires el 28 de abril de 1978, Mercedes le dice a Hugo: "Querido amigo, querido hermano". Y después confiesa: "La soledad llena de gente por la cual estoy atravesando es espantosa".

El teatro podía estar lleno. La gente podía aplaudir. Mercedes podía cantar y nadie saber qué estaba pasando dentro de ella.

Y quizás lo más sorprendente aparezca en otra de aquellas cartas. Mercedes escribe: "En este momento pienso que nunca me gustó escribir. No es mi fuerte, pero ahora es lo único que me hace bien".

La mujer que había hecho de su voz una forma de vida descubre que, lejos de su tierra, el papel puede convertirse en otra manera de cantar.

Durante décadas aquellas cartas permanecieron guardadas. Una carpeta azul, papeles, sobres, postales. Hasta que, muchos años después, esas palabras volvieron a salir a la luz.

Y entonces descubrimos algo que quizás siempre estuvo allí: que la gran Mercedes Sosa también podía sentirse pequeña, que la voz que llenaba teatros también necesitaba que alguien le respondiera y que, algunas veces, cuando una persona está lejos de todo lo que ama, una carta puede convertirse en una forma de regresar.

Mercedes Sosa, la voz de un país y también la voz que escribía.

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Lectura rápida

¿Qué hizo Mercedes Sosa durante sus años fuera de la Argentina? Mantuvo una correspondencia particular con su amigo Hugo Otero.

¿Cuándo escribió Mercedes una carta desde el aire? El 19 de agosto de 1979.

¿Dónde se encontraba Mercedes al escribir algunas cartas? En diferentes ciudades como París, Madrid y Buenos Aires, e incluso en un avión.

¿Cómo se sentía Mercedes en sus cartas? Expresaba sentimientos de soledad, miedo y nostalgia.

¿Por qué es significativa la correspondencia de Mercedes Sosa? Revela su vulnerabilidad y la necesidad de conexión emocional mientras estaba lejos de su tierra.

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