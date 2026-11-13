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Estudiantes se corona en la Supercopa y los títulos que faltan en el fútbol argentino 2026

Este jueves el "Pincha" se convirtió en el cuarto campeón de la temporada en el ámbito local.

13/11/2026 | 11:23Redacción Cadena 3

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Estudiantes se consagró en la Supercopa Argentina.

FOTO: Estudiantes se consagró en la Supercopa Argentina.

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Buenos Aires, 13 de noviembre (NA) -- Estudiantes de La Plata se alzó como el cuarto campeón en la temporada 2026 del fútbol argentino, tras vencer 3-2 a Independiente Rivadavia de Mendoza y consagrarse en la Supercopa Argentina.

El primer equipo argentino en conquistar un título este año fue Belgrano de Córdoba, quien se llevó el campeonato del Torneo Apertura al derrotar 3-2 a River Plate en una emocionante final que se decidió en los minutos finales.

Otro club que también se destacó en esta temporada fue Rosario Central, que logró el título de la Supercopa Internacional al vencer 3-1 a Estudiantes de La Plata, aunque el encuentro terminó con incidentes entre los jugadores tras el pitazo final.

En tanto, Boca Juniors no se quedó atrás y celebró su primer trofeo en más de tres años al obtener el Campeonato de Liga por haber finalizado primero en la tabla anual, gracias a un triunfo agónico contra Defensa y Justicia.

Con su reciente victoria, Estudiantes de La Plata se unió a la lista de campeones al superar a la "Lepra Mendocina" en un partido lleno de tensión, logrando así su primera Supercopa Argentina.

Aún quedan por definirse cuatro campeonatos en el ámbito del fútbol argentino. Uno de los más esperados es el del Torneo Clausura, que iniciará su fase de playoffs en los próximos días. El campeón de este torneo se enfrentará a Belgrano de Córdoba en el Trofeo de Campeones.

Asimismo, la Copa Argentina está en espera de conocer a su campeón, donde Platense se encuentra en la final a la espera de su rival, que saldrá del enfrentamiento entre Boca y Banfield.

El ganador de la Copa Argentina se enfrentará a Rosario Central y Estudiantes de La Plata en la Recopa de Campeones, programada para el año próximo.

Lectura rápida

¿Quién ganó la Supercopa Argentina?
Estudiantes de La Plata se consagró campeón tras vencer a Independiente Rivadavia 3-2.

¿Qué otros títulos se definieron en 2026?
El Torneo Apertura fue ganado por Belgrano de Córdoba y la Supercopa Internacional por Rosario Central.

¿Qué equipo obtuvo el Campeonato de Liga?
Boca Juniors se llevó el título tras finalizar primero en la tabla anual.

¿Cuáles son los torneos que faltan definir?
Restan el Torneo Clausura y la Copa Argentina, además de la Recopa de Campeones.

¿Quiénes disputarán la final de la Copa Argentina?
Platense espera rival, que saldrá del partido entre Boca y Banfield.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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