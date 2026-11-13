León XIV celebra misa ante más de un millón de fieles en Pampas de Pimentel

Buenos Aires, 13 noviembre (NA) -- El papa León XIV llevó a cabo este viernes una misa ante más de un millón de fieles que llegaron de diferentes partes del Perú y de otros países, en la explanada de las Pampas de Pimentel. Este evento fue una de las actividades centrales de su visita apostólica a Chiclayo, la diócesis que él mismo lideró durante ocho años, según estimaciones de la Agencia Andina.

"¡Qué alegría volver a Chiclayo!", fueron las palabras iniciales del sumo pontífice ante la multitud que lo esperaba con entusiasmo.

El Papa compartió su felicidad por estar de nuevo con la comunidad chiclayana: "Queridos hermanos y hermanas, qué alegría volver a Chiclayo. Es una bendición para mí estar de nuevo con ustedes", manifestó, tal como reportaron la Agencia Andina y Perú21, además de Noticias Argentinas.

El líder de la Iglesia católica llegó a bordo del papamóvil a un imponente altar que se había construido especialmente en la explanada de las Pampas de Pimentel para esta ceremonia litúrgica.

A pesar del intenso calor, con una sensación térmica que superó los 30 grados, la multitud no dejó de vitorear a León XIV durante su recorrido. Muchos asistentes portaban banderas peruanas y del Vaticano, además de carteles que decían "El papa es chiclayano".

Entre los presentes se encontraba la presidenta Keiko Fujimori, acompañada de ministros y diversas autoridades regionales, militares y religiosas.

Para facilitar la celebración, se instalaron 17 pantallas gigantes en el recinto, permitiendo que todos los asistentes pudieran seguir la misa desde cualquier parte de la vasta explanada.

La ciudad que durante años conoció a Robert Francis Prevost como el "Padre Robert" vivía una jornada histórica, ahora convertido en el papa León XIV.

Antes de ser elegido pontífice, Prevost fue obispo de Chiclayo entre 2015 y 2023, período en el que estableció lazos cercanos con sacerdotes, religiosos, familias y comunidades de Lambayeque.