Messi vuelve a jugar en Argentina: Inter Miami disputará un amistoso ante River en el Monumental

FOTO: Messi disputará con el Inter Miami un amistoso con River en el Monumental. (Foto: NA/Archivo)

Lionel Messi volvería a jugar en el estadio Monumental el martes 19 de enero de 2027, cuando River reciba al Inter Miami en un amistoso de pretemporada. Esa es la fecha que maneja COC Global, la empresa a cargo de la organización.

La organizadora presentó el partido con el lema "Un encuentro Monumental" y adelantó que la información sobre la venta de entradas y las actividades previstas se difundirá a través de los canales oficiales de River e Inter Miami. El horario y los precios todavía están por confirmarse.

El rosarino regresaría a Núñez poco más de tres meses después de su último partido con la selección argentina. El 6 de octubre, Messi marcó uno de los goles del triunfo por 3-0 ante Benín en el Monumental. Antes de aquel encuentro, River lo distinguió como socio honorario.

También sería su primer partido en Argentina con la camiseta de un club desde que debutó como profesional. Ya enfrentó a River en la final del Mundial de Clubes de 2015, en Japón, cuando abrió el marcador en el triunfo por 3-0 de Barcelona.

Para Inter Miami sería su primera visita al país y su segundo amistoso ante un equipo argentino. El antecedente fue el 1-1 con Newell’s en febrero de 2024, en Fort Lauderdale. En el plantel que dirige Cristian "Kily" González, Messi comparte equipo con Rodrigo De Paul, Luis Suárez, Casemiro y Sergio Reguilón. El rosarino tiene contrato con el club hasta el final de la temporada 2028 de la MLS.

River recibirá a Lanús el domingo 22 de noviembre a las 19 por los octavos de final del Torneo Clausura. Si avanza, se medirá con el ganador de Instituto y Huracán. El equipo de Leonardo Ponzio ya tiene un lugar en la Copa Sudamericana 2027 y necesita ganar el Clausura para clasificarse a la Libertadores.

Inter Miami, segundo en la Conferencia Este con 60 puntos, enfrentará a Columbus Crew en la primera ronda de los playoffs de la MLS. La serie se jugará al mejor de tres partidos. El primero será el sábado 21 de noviembre a las 20 en Florida y el segundo, el viernes 27 a las 22 en Ohio, ambos en horario argentino. Si hace falta un tercer encuentro, se jugará en Miami.

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