Controversia por biografía crítica de Vargas Llosa que su editorial decidió no publicar

FOTO: Mario Vargas Llosa escribió grandes obras de la literatura latinoamericana como La fiesta del Chivo, La tía Julia y el Escribidor y Conversación en la Catedral.

Buenos Aires, 13 noviembre (NA) - La biografía del escritor peruano Mario Vargas Llosa, escrita por el académico británico Gerald Martin tras 13 años de investigación, desató una polémica en el mundo editorial luego de que el sello Debate, perteneciente a Penguin Random House, decidiera cancelar su publicación en español por considerar que el retrato del Premio Nobel de Literatura no cumplía con sus criterios editoriales.

La obra, titulada Mario Vargas Llosa: A Life, fue publicada este año en el Reino Unido por Bloomsbury y finalmente llegará al mercado hispanohablante a través de Ediciones Deusto, del Grupo Planeta.

Debate había adquirido los derechos del libro en 2013, pero decidió abandonar el proyecto después de conocer el manuscrito completo. Su director editorial, Miguel Aguilar, explicó que el enfoque, las interpretaciones y la imagen que ofrece del escritor fallecido en abril de 2025 no resultaban compatibles con los estándares del sello.

La controversia gira especialmente alrededor de las críticas que Martin formula sobre la evolución ideológica de Vargas Llosa, quien pasó de posiciones cercanas al socialismo durante su juventud a convertirse en uno de los principales referentes del liberalismo económico y político en América Latina.

En uno de los pasajes más cuestionados, el biógrafo describe al autor de La ciudad y los perros como un propagandista y un hombre cercano a las élites políticas españolas. También examina su admiración por Margaret Thatcher y Ronald Reagan, así como sus respaldos a dirigentes conservadores y de derecha.

El libro aborda además aspectos de su vida sentimental, desde sus matrimonios con Julia Urquidi y Patricia Llosa hasta su relación con Isabel Preysler, y plantea cuestionamientos sobre algunas de sus decisiones personales.

Sin embargo, Martin distingue sus críticas políticas de la valoración literaria del escritor, cuya capacidad narrativa, disciplina y contribución a la novela latinoamericana reconoce ampliamente.

El académico británico ya había publicado en 2009 una extensa biografía de Gabriel García Márquez, precisamente bajo el sello Debate, que se convirtió en una obra de referencia sobre el Nobel colombiano.

La decisión de Penguin Random House abrió así un debate sobre los límites de la independencia editorial y el tratamiento crítico de las grandes figuras literarias, mientras Planeta prepara la llegada de una biografía que promete reavivar las discusiones sobre el legado de Vargas Llosa.