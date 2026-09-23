Ethiopian Airlines suspende vuelos a Tigray tras control militar del aeropuerto en Mekelle

ADIS ABEBA, Etiopía — Las fuerzas regionales en Tigray, al norte de Etiopía, tomaron control del aeropuerto la mañana del miércoles, lo que llevó a la aerolínea estatal Ethiopian Airlines a cancelar los vuelos hacia esta conflictiva región. La compañía anunció la suspensión de sus operaciones a Mekelle, capital de Tigray, así como a las ciudades de Axum y Shire, citando "la situación actual" como motivo, sin proporcionar detalles adicionales.

Un taxista, que solicitó permanecer en el anonimato por temor a represalias, relató a The Associated Press que el aeropuerto, normalmente bajo control de fuerzas federales, fue ocupado por combatientes del Frente de Liberación del Pueblo de Tigray armados con armas ligeras. Este conductor mencionó que un comandante le ordenó abandonar el aeropuerto y le indicó que no se permitiría el aterrizaje de vuelos.

La ocupación del aeropuerto se llevó a cabo de manera pacífica, sin disparos reportados en las inmediaciones. En la actualidad, no hay otras aerolíneas que operen en la región, aunque existen opciones de vuelos chárter.

La situación se torna más compleja, dado que esta noticia se produce tres días después de que siete grupos de oposición, incluido el Frente de Liberación del Pueblo de Tigray, anunciaran la formación de una alianza con el objetivo de derrocar al primer ministro Abiy Ahmed y su gobierno. El Partido de la Prosperidad, liderado por Abiy, retuvo el poder en elecciones generales realizadas en junio, las cuales fueron boicoteadas por los principales grupos de oposición.

El Frente de Liberación del Pueblo de Tigray había estado en conflicto con las fuerzas federales en el norte de Etiopía, un enfrentamiento que culminó con un acuerdo de paz en noviembre de 2022. Sin embargo, desde julio, han surgido reportes de ataques con drones en Tigray, y el gobierno regional ha acusado a las fuerzas federales de estar detrás de estos ataques.

El gobierno regional declaró en un comunicado que había instruido a sus combatientes a entrar en una "guerra defensiva" después de que las fuerzas federales bombardearan Tigray con drones y artillería pesada el martes.

El exjefe negociador de paz de Tigray, Getachew Reda, quien ahora es asesor del primer ministro, acusó al Frente de Liberación del Pueblo de Tigray de atacar posiciones gubernamentales en Afar y Amhara a pesar de los intentos por evitar un nuevo conflicto. "Ha tomado aeropuertos en Tigray controlados por el gobierno federal, lo que ha llevado a la suspensión de los vuelos hacia y desde Tigray. La dirigencia político-militar del Frente de Liberación del Pueblo de Tigray ha llevado la irresponsabilidad a nuevas alturas", escribió Reda en X.

Los grupos de oposición anunciaron el domingo la creación de una coalición denominada Alianza de Fuerzas de los Pueblos Etíopes para la Supervivencia.