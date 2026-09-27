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El Reino Unido devuelve 12 obras de arte y reliquias culturales a China en un acto significativo

La devolución de estas obras, que incluyen reliquias culturales, se considera una acción justa por parte de China, destacando la cooperación entre ambos países.

27/09/2026 | 09:00Redacción Cadena 3

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Reliquia cultural china.

FOTO: Reliquia cultural china.

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Buenos Aires, 27 de septiembre (NA) — El Reino Unido ha devuelto un total de 12 reliquias culturales y obras de arte a China en una ceremonia de entrega que tuvo lugar la noche del miércoles en la Embajada de China en el Reino Unido.

El evento contó con la participación de Rao Quan, viceministro de Cultura y Turismo y jefe de la Administración Nacional del Patrimonio Cultural de China, quien se unió a la ceremonia de forma virtual.

El embajador chino en el Reino Unido, Zheng Zeguang, estuvo presente en el acto, según un informe de Xinhua que fue recibido por la Agencia Noticias Argentinas.

China ha calificado esta devolución como una causa justa, argumentando que facilitar el regreso de reliquias culturales perdidas a sus países de origen es crucial para salvaguardar el patrimonio cultural, respetar los derechos culturales y los sentimientos nacionales de los pueblos a nivel global, así como para proteger el patrimonio de la civilización humana.

Por su parte, el gobierno británico destacó que esta devolución representa un resultado positivo de la cooperación entre ambos países, lo que refleja un respeto mutuo y un firme compromiso de trabajar juntos para erradicar el tráfico ilícito de reliquias culturales.

Las obras y reliquias culturales fueron incautadas por la Policía Metropolitana de Londres durante diversas investigaciones. Esta acción subraya la importancia de la colaboración internacional en la protección del patrimonio cultural.

Lectura rápida

¿Qué se devolvió?
Se devolvieron 12 reliquias culturales y obras de arte a China.

¿Quién participó en la ceremonia?
Rao Quan y Zheng Zeguang estuvieron presentes en la ceremonia.

¿Cuándo ocurrió el evento?
La ceremonia se realizó la noche del miércoles 27 de septiembre.

¿Por qué es importante esta devolución?
Se considera una causa justa que respeta el patrimonio cultural y los derechos de los pueblos.

¿Cómo se realizaron las incautaciones?
Las obras fueron incautadas por la Policía Metropolitana de Londres durante investigaciones.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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