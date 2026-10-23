El primer cargamento de diésel ruso parte hacia Estados Unidos en medio de tensiones con Ucrania

Un primer buque cisterna con **diésel ruso** partió hacia **Estados Unidos**, según informó el **Kremlin** el viernes, en un contexto de creciente tensión tras la invasión de **Ucrania**. Este envío se produce dos semanas después de que el presidente **Donald Trump** alcanzara un acuerdo con el presidente **Vladímir Putin**, lo que ha generado inquietudes en el ámbito internacional.

El portavoz del Kremlin, **Dmitry Peskov**, comunicó que "el primer buque cisterna ha zarpado hacia los clientes y los suministros regulares continuarán", aunque no proporcionó más detalles sobre la operación. Este primer envío de diésel se estima en alrededor de **40.000 toneladas**, según declaraciones del viceprimer ministro ruso, **Alexander Novak**.

De acuerdo con la firma de inteligencia marítima **Kpler**, el buque se dirige a **Nueva York** y se espera que llegue el **7 de noviembre**. Este será el primer envío de diésel ruso a Estados Unidos desde julio de 2023, marcando un cambio significativo en la política de sanciones impuestas a Rusia.

La decisión de Trump de reanudar las importaciones de diésel ruso ha sido interpretada como un intento de mitigar los altos precios del combustible en el país, especialmente en el contexto de las próximas elecciones de mitad de mandato. Sin embargo, los expertos en política energética advierten que el envío de 40.000 toneladas representa solo aproximadamente el **7%** del consumo diario de diésel en Estados Unidos, lo que sugiere que no tendrá un impacto significativo en los precios de las gasolineras.

La producción de diésel en Rusia ha enfrentado desafíos debido a ataques ucranianos a sus refinerías, que han provocado escasez de combustible. Trump había instado a **Kiev** a detener estos ataques, lo que añade otra capa de complejidad a la situación.

La decisión de Estados Unidos de permitir este envío ha provocado alarma en **Ucrania**, que ha estado instando a las naciones aliadas a endurecer las sanciones contra Moscú. El presidente ucraniano, **Volodymyr Zelenskyy**, calificó la decisión de Trump como "una decisión débil de socios fuertes". Este acuerdo llega poco después de que Trump implementara un paquete de sanciones que imponía aranceles de hasta el **100%** a los principales importadores de petróleo y gas natural rusos, aunque posteriormente suspendió esas medidas.

Este acontecimiento refleja el cambiante panorama de las relaciones entre Trump y Zelenskyy, que han alcanzado un punto bajo en las últimas semanas.