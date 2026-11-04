El impacto electoral en EE.UU. y su posible efecto sobre la economía argentina

Buenos Aires, 4 de noviembre (NA) — La reciente derrota del partido republicano en las elecciones de medio término en los Estados Unidos añade incertidumbre sobre el margen de maniobra del presidente Donald Trump para ofrecer un apoyo financiero directo a Javier Milei, como lo hizo en 2025, ante una potencial crisis cambiaria.

Los demócratas han expresado objeciones a este tipo de ayudas, y al asumir el control de ambas cámaras del Congreso, existe el riesgo de que intenten obstaculizar un apoyo similar. De hecho, ya hay iniciativas en el Parlamento para restringir este tipo de intervenciones del gobierno central.

A pesar de esto, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, ha declarado en múltiples ocasiones que estaría dispuesto a repetir una acción similar, considerando que resultó beneficiosa para su país.

La clave estará en las señales que el partido Demócrata envíe respecto a su relación con América Latina, y en particular con Argentina.

En la actualidad, la relación ha tomado un nuevo perfil, dado que la explotación de Vaca Muerta ha fortalecido los lazos estratégicos por el nivel de inversiones que están realizando las empresas estadounidenses.

Otro aspecto a considerar es cómo perciben los Demócratas la relación con China. La administración de Trump exigió en varias ocasiones que Argentina limitara sus vínculos con el país asiático.

Desde el punto de vista financiero, las tasas de interés globales, influenciadas por las políticas de Trump, han restringido el acceso al financiamiento externo. A su vez, Trump ha sido un aliado clave de Milei, y su debilitamiento podría tener repercusiones significativas, según un informe del CEPA (Centro de Economía Política Argentina).

El conflicto con Irán, que ha costado a Washington más de 43.500 millones de dólares, ha elevado los precios de los combustibles. Para Argentina, este aumento ha generado un intercambio récord que permitió al Banco Central adquirir 14 mil millones de dólares.

Además, la balanza energética, gracias a estos precios, podría aportar más de cinco mil millones hasta fin de año, reflejando los efectos positivos de las políticas de Trump, que ha aumentado las tasas globales, según el CEPA.

Un apoyo crucial en las legislativas de 2025 provino del gobierno de Trump, que intercedió en la campaña electoral con la promesa de un swap de 20 mil millones de dólares, aunque en la práctica solo se concretaron dos mil millones. La intervención del Tesoro estadounidense en el mercado de cambios también fue relevante.

Bessent, junto con el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, han sostenido que ese apoyo podría repetirse en 2027. Sin embargo, si la derrota republicana conlleva cambios en el gabinete o un reajuste de prioridades, el gobierno de Milei podría enfrentar dificultades en el financiamiento en divisas para el próximo año.

Los demócratas ya han presentado en ambas cámaras proyectos en contra del "salvataje de Milei", como la No Argentina Bailout Act, que busca suspender el swap, y la American Farmers First Act, destinada a compensar a los productores estadounidenses afectados por la competencia argentina.

A pesar de que una mayoría demócrata en el Congreso no impediría completamente una nueva asistencia del Tesoro, sí complicaría su obtención y aumentaría su costo político, según advierte el CEPA.

En el ámbito financiero, el próximo año, la Casa Rosada deberá cumplir obligaciones por cuatro mil millones de dólares y requerirá la ayuda financiera de Estados Unidos.

Hasta ahora, las tensiones con las instituciones crediticias se han resuelto debido a la presión de Trump para seguir apoyando financieramente a Milei, pero un Congreso opositor y una Casa Blanca debilitada podrían alterar esas prioridades, según el CEPA.

En el futuro, el triunfo demócrata podría mejorar las condiciones financieras globales, pero debilitaría el respaldo político necesario para el programa económico que busca atravesar 2027.