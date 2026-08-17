Ejercicios militares entre EE.UU. y Corea del Sur comienzan tras anuncio de Trump sobre reducción

Buenos Aires, 17 agosto (NA) — Corea del Sur y Estados Unidos dieron inicio el lunes 17 a ejercicios militares conjuntos, en un contexto donde el presidente estadounidense, Donald Trump, había manifestado que "reduciría considerablemente" la participación de su país, citando su "muy buena relación con Kim Jong-un", el líder de Corea del Norte.

Los ejercicios, denominados "Ulchi Freedom Shield", constituyen una rutina de defensa en la península coreana que ambos países realizan regularmente, y que este año se extenderán hasta el 27 de agosto, según informó la radio pública surcoreana KBS y corroboró la Agencia Noticias Argentinas.

Trump había ordenado al Pentágono, el día anterior, que disminuyera la magnitud de las maniobras militares en conjunto con Corea del Sur, argumentando que este país había rechazado recientemente unirse a los esfuerzos de Estados Unidos para la desnuclearización de Irán.

El mandatario estadounidense expresó en su plataforma Truth Social que los ejercicios son costosos y que "envían una señal totalmente inapropiada y hostil" a Corea del Norte, que, según él, ha mostrado ser "poco amenazante y respetuosa" durante su mandato.

Trump declaró: "Basándome en mi excelente relación con Kim Jong Un, de Corea del Norte, no me agrada que Estados Unidos haya accedido hace tiempo a participar en ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur", de acuerdo a lo reportado por las cadenas CNN y CBS News.

El presidente se reunió con el líder norcoreano en tres ocasiones durante su primer mandato, con el último encuentro realizado en 2019.

La Casa Azul, sede del gobierno surcoreano, emitió un comunicado indicando que está atenta a los mensajes de Trump y espera que la relación positiva entre Estados Unidos y Corea del Norte pueda contribuir a alcanzar una paz duradera en la península, según el portal RFI.

Las maniobras anuales prevén la movilización de 18.000 soldados surcoreanos y efectivos del contingente estadounidense, que asciende a 28.500 hombres desplegados en el país.

El teniente general Scott Alexander Winter, subcomandante del Comando de las Naciones Unidas en Corea del Sur, destacó que Corea del Norte ha adquirido experiencia moderna en combate y ha estado expuesta a técnicas y tecnologías avanzadas, sobre todo en el uso de drones. Agregó que, en su opinión, estos ejercicios son más amplios y efectivos que nunca, reflejando el compromiso de los Estados miembros, incluso ante los desafíos de seguridad en Europa y Oriente Medio.

Agencia NA