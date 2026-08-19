Dos ecuatorianas buscan liderar la ONU sin respaldo oficial de Ecuador

QUITO — La Organización de las Naciones Unidas ha dado a conocer, el miércoles, la inclusión de una segunda candidata ecuatoriana para ocupar la secretaría general, aunque ninguna de las postulantes ha sido respaldada por su país natal. El gobierno ecuatoriano, liderado por el presidente Daniel Noboa, no ha expresado su apoyo hacia ninguna de ellas.

La candidatura de Ivonne A-Baki fue presentada por Tonga el 18 de agosto. En su cuenta de X, Baki manifestó que está dispuesta a revitalizar la promesa fundamental de la Carta de la ONU, que es "salvar a las generaciones futuras del azote de la guerra en un mundo donde el conflicto sigue creciendo".

Con una trayectoria notable, Baki ha desempeñado roles como embajadora de Ecuador en Qatar y en dos ocasiones en Estados Unidos, además de haber vivido en Líbano.

La otra ecuatoriana en la contienda es María Fernanda Espinosa, quien ha estado vinculada a numerosas iniciativas conservacionistas y ha ocupado cargos como ministra de Defensa y ministra de Relaciones Exteriores.

A pesar de su nacionalidad, ambas candidatas no han recibido respaldo público del actual gobierno ecuatoriano. La Asociación Press intentó contactar a la Cancillería para confirmar si Ecuador apoya a alguna de ellas, pero no obtuvo respuesta.

La elección del nuevo secretario general de la ONU, que sucederá al portugués António Guterres a partir del 1 de enero, incluye otros cinco candidatos, entre los que se destacan la expresidenta chilena Michelle Bachelet y el argentino Rafael Mariano Grossi.

De acuerdo a las normas de la ONU, el cargo debe rotar geográficamente, y en esta ocasión corresponde a un representante de América Latina.