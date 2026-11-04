Donald Trump acepta resultados electorales y se muestra dispuesto a colaborar con demócratas

Buenos Aires, 4 noviembre (NA-Xinhua) -- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se mostró "absolutamente dispuesto a aceptar" los resultados electorales, según una nota del diario The New York Times (NYT).

En una entrevista con dos periodistas del NYT, Trump atribuyó las derrotas de los republicanos al hecho de que él no figuraba en la boleta electoral, y manifestó su disposición a trabajar con los demócratas.

Los medios de comunicación estadounidenses proyectaron que los demócratas obtuvieron el control tanto de la Cámara de Representantes como del Senado en las elecciones de mitad de mandato.

Trump también se refirió a la cuestión de Irán, reconociendo que esta situación influyó en la derrota republicana en los comicios. En una entrevista con Fox News, el presidente mencionó que el contexto internacional tuvo un impacto significativo en los resultados.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que el partido Demócrata asuma el control del Congreso el próximo año, Trump expresó que está preparado para vetar la legislación demócrata si fuera necesario.

En otra entrevista, esta vez con CBS News, realizada antes del cierre de las urnas en las elecciones, Trump señaló que acepta con agrado el apodo de "Sr. Veto": "Tengo el poder definitivo, se llama 'veto'."