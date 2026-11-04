Donald Trump acepta resultados electorales y se muestra dispuesto a colaborar con demócratas
El presidente de EE.UU. manifestó su disposición a aceptar los resultados y colaborar con los demócratas tras las elecciones de mitad de mandato, donde su partido perdió control del Congreso.
FOTO: Donald Trump
Buenos Aires, 4 noviembre (NA-Xinhua) -- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se mostró "absolutamente dispuesto a aceptar" los resultados electorales, según una nota del diario The New York Times (NYT).
En una entrevista con dos periodistas del NYT, Trump atribuyó las derrotas de los republicanos al hecho de que él no figuraba en la boleta electoral, y manifestó su disposición a trabajar con los demócratas.
Los medios de comunicación estadounidenses proyectaron que los demócratas obtuvieron el control tanto de la Cámara de Representantes como del Senado en las elecciones de mitad de mandato.
Trump también se refirió a la cuestión de Irán, reconociendo que esta situación influyó en la derrota republicana en los comicios. En una entrevista con Fox News, el presidente mencionó que el contexto internacional tuvo un impacto significativo en los resultados.
Al ser consultado sobre la posibilidad de que el partido Demócrata asuma el control del Congreso el próximo año, Trump expresó que está preparado para vetar la legislación demócrata si fuera necesario.
En otra entrevista, esta vez con CBS News, realizada antes del cierre de las urnas en las elecciones, Trump señaló que acepta con agrado el apodo de "Sr. Veto": "Tengo el poder definitivo, se llama 'veto'."
Lectura rápida
¿Qué declaró Trump sobre los resultados electorales?
Trump se mostró dispuesto a aceptar los resultados electorales y colaborar con los demócratas.
¿A qué atribuyó Trump las derrotas republicanas?
Atribuyó las derrotas a su ausencia en la boleta electoral.
¿Qué control obtuvieron los demócratas?
Los demócratas lograron el control de la Cámara de Representantes y del Senado.
¿Qué dijo Trump sobre el veto?
Trump aceptó el apodo de "Sr. Veto" y destacó su poder para vetar legislación.
¿Cómo influyó Irán en los resultados?
Trump reconoció que la cuestión de Irán impactó en la derrota republicana.
[Fuente: Noticias Argentinas]