Culminan las cuarentenas en Irkutsk tras el fallecimiento de una laboratorista

Buenos Aires, 9 de octubre (NA) --Todas las restricciones de cuarentena han finalizado en la región rusa de Irkutsk tras el deceso de una trabajadora del Instituto de Investigación Antipeste de Siberia y el Lejano Oriente, quien falleció a causa de una neumonía de origen desconocido, según informó el gobernador regional, Igor Kobzev.

La laboratorista, de 28 años, perdió la vida el 2 de octubre en la ciudad de Shélejov. A pesar de su vacunación, era considerada inmune a los patógenos peligrosos con los que manipulaba, según aclaró Kobzev.

No se detectó ningún microorganismo patógeno en el instituto

Asimismo, se ha dado por concluido el monitoreo médico de todos los contactos cercanos y no se halló ningún microorganismo patógeno en cerca de 5.000 exámenes de laboratorio realizados, explicó el gobernador.

La situación sanitaria y epidemiológica en la región se mantiene estable, aseguró Kobzev.

Previamente, el Servicio Federal de Supervisión para la Protección y Bienestar del Consumidor había descartado la existencia de un segundo caso.

Putin y Trump tienen una conversación pendiente al respecto

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, informó que aún no se ha determinado la fecha exacta para una conversación telefónica entre el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Cuando se acuerde la fecha exacta de la conversación, y tenga lugar, les informaremos. No ocultaremos nada," comentó Peskov a los medios.

El miércoles, Trump mencionó que había acordado una llamada con Putin para discutir la situación relacionada con el caso sospechoso de peste neumónica, tras el fallecimiento de la empleada del laboratorio.

El Servicio Federal de Vigilancia de la Protección de los Derechos del Consumidor y el Bienestar Humano de Rusia (Rospotrebnadzor) también indicó que no hay riesgo de epidemia.

Más del 90 % de las personas que estuvieron en contacto con la paciente fallecida han concluido su observación médica.

No se reportaron anomalías de salud asociadas con enfermedades infecciosas, y las cerca de 5.000 pruebas de laboratorio no encontraron microorganismos patógenos peligrosos, de acuerdo con Rospotrebnadzor.

Rusia había comunicado previamente a la Organización Mundial de la Salud que no hay evidencia de que la peste neumónica haya influido en la muerte de la laboratorista.