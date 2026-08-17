Corea del Sur espera reanudar diálogos entre EEUU y Norcorea tras recortes en ejercicios militares

FOTO: Corea del Sur espera un diálogo entre EEUU y Norcorea tras recorte de maniobras militares de Trump

SEÚL, Corea del Sur — El gobierno surcoreano manifestó el lunes su deseo de que se reanude el diálogo entre Estados Unidos y Corea del Norte con el objetivo de disminuir la tensión en la península de Corea. Esta declaración se produce horas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara su decisión de reducir los ejercicios militares anuales que involucran a las fuerzas estadounidenses y surcoreanas.

Trump justificó su decisión al mencionar su buena relación con el líder norcoreano Kim Jong Un. Sin embargo, su anuncio generó desconcierto entre muchos en Corea del Sur, un aliado estratégico de Estados Unidos en Asia, donde la seguridad nacional es una prioridad debido a las amenazas que representa Corea del Norte, que posee armas nucleares.

Los ejercicios militares estivales, conocidos como Ulchi Escudo de Libertad, iniciaron el lunes por la mañana como estaba previsto, aunque aún no se ha especificado qué partes del entrenamiento serán recortadas.

Por su parte, Corea del Norte no respondió de inmediato al anuncio de Trump. El régimen de Pyongyang había amenazado anteriormente con represalias ante las maniobras militares, que considera ensayos de invasión.

Expertos en relaciones internacionales sugieren que la decisión de Trump puede ser un indicio de su disposición a reanudar negociaciones con Kim. Sin embargo, consideran poco probable que el líder norcoreano retorne a la mesa de diálogo sin obtener antes concesiones significativas de Washington.

Trump comentó en sus redes sociales que los ejercicios no solo representan un gasto elevado, sino que también envían una "señal inapropiada y hostil" a Corea del Norte, que, según él, no ha sido amenazante y ha mostrado respeto durante su mandato. Además, indicó que instruyó al secretario de Defensa, Pete Hegseth, a "reducir sustancialmente" las maniobras militares. También mencionó que había preguntado al presidente surcoreano, Lee Jae Myung, si se unirían a Estados Unidos en la desnuclearización de Irán, a lo que la respuesta fue negativa.

Seúl busca avanzar en el diálogo

La oficina del presidente Lee declaró que espera que la "relación amistosa" entre Trump y Kim pueda facilitar un "diálogo significativo" que promueva la paz y la estabilidad en la península coreana. En este sentido, Seúl está comprometido a realizar los esfuerzos diplomáticos necesarios.

Asimismo, Corea del Sur y Estados Unidos están en conversaciones sobre las contribuciones prácticas y militares que se pueden implementar para restablecer la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz, reafirmando así su colaboración en ejercicios militares y niveles de preparación.

Lee, un presidente progresista, ha mostrado un interés por mejorar las relaciones con Corea del Norte. Desde que asumió el cargo el año pasado, su administración ha tomado medidas proactivas, como el cese de la difusión de música K-pop y noticias a través de altavoces fronterizos, y ha prohibido a los activistas lanzar globos con propaganda hacia Corea del Norte.

El presidente Lee también propuso recientemente celebrar conversaciones para formalizar el fin de la Guerra de Corea de 1950-53, que culminó en un armisticio y no en un tratado de paz.

No obstante, Corea del Norte ha evitado mantener diálogos con Corea del Sur y Estados Unidos desde que fracasaron las negociaciones nucleares de alto nivel en 2019. Durante este tiempo, Kim ha ampliado sus arsenales nucleares y de misiles, acelerando las pruebas de armas y fortaleciendo la cooperación con Rusia y China.

En septiembre de 2025, Kim expresó que guarda "buenos recuerdos personales" de Trump, pero indicó que podría reanudar las conversaciones solo si Estados Unidos abandona su enfoque en la desnuclearización de Corea del Norte.

Expertos advierten que Kim busca obtener concesiones significativas, como un alivio amplio de sanciones, a cambio de un compromiso limitado hacia la desnuclearización.

"Las recientes publicaciones de Trump en redes sociales sobre Kim Jong Un sugieren una disposición a restablecer el contacto, pero Corea del Norte está aprovechando la guerra de Rusia contra Ucrania para modernizar su propio ejército", señaló Leif-Eric Easley, profesor de la Universidad Ewha en Seúl.

Reducir los ejercicios militares conjuntos podría afectar la coordinación de la alianza y debilitar la disuasión ante posibles conflictos en Asia, advirtió Easley.

Las maniobras generan tensión

El Ejército surcoreano había afirmado que los ejercicios Ulchi Escudo de Libertad de este año se llevarían a cabo con una escala similar a la de años anteriores, incluyendo la participación de aproximadamente 18,000 soldados surcoreanos.

El Ejército estadounidense también planeaba incorporar lecciones de conflictos recientes, teniendo en cuenta las experiencias de combate de Corea del Norte en el frente de Rusia-Ucrania, y se prevé un ejercicio con fuego real para poner a prueba la selección conjunta de objetivos de precisión y las maniobras.

El Ministerio de Exteriores norcoreano acusó a Estados Unidos y Corea del Sur de planificar ejercicios más provocativos este año y prometió responder con "un nuevo nivel de disuasión". Recientemente, Corea del Norte disparó dos misiles balísticos al mar como posible protesta ante estas maniobras.

No es la primera vez que Trump busca suspender los ejercicios, ya que después de su primera cumbre con Kim en 2018, también anunció la suspensión de los ejercicios estivales, considerándolos "muy provocadores" y "costosos".

Kim Dong-yub, profesor de la Universidad de Estudios Norcoreanos en Seúl, indicó que Corea del Norte siente ahora menos urgencia por dialogar con Washington y Seúl que en 2018, pero es poco probable que ignore el acercamiento de Trump.

Se espera que Corea del Norte declare que ha tomado nota de las publicaciones de Trump, pero que aguardará nuevas acciones que demuestren que Estados Unidos busca abandonar las hostilidades.