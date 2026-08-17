Congo enfrenta el brote de ébola más mortal de su historia con más de 2.300 fallecidos

FOTO: El brote de ébola en Congo se convierte en el peor del país, con más de 2.300 muertos

BUNIA, Congo — La situación en la República Democrática del Congo se ha vuelto crítica debido al brote de ébola, que ha cobrado la vida de más de 2.300 personas. Este se ha convertido en el brote más letal de la enfermedad registrado en el país centroafricano.

Con 4.945 casos confirmados hasta el momento, el brote se desarrolla en una de las regiones más vulnerables del país y se caracteriza por ser el de mayor crecimiento en la historia. Según datos oficiales, el número de muertes ya supera a las del brote de 2018-2020, que dejó 2.299 fallecidos de un total de 3.481 casos.

En las últimas 24 horas, se reportaron 101 nuevos casos y 33 muertes, mientras que más de 1.000 personas han logrado recuperarse. Actualmente, 730 pacientes permanecen en hospitales o en aislamiento.

Este brote ha infectado a más personas y ha causado más muertes a un ritmo más rápido que cualquier otro en la historia del ébola. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha alertado que, si continúa así, podría superar el brote de 2014-2016 en África occidental, que dejó más de 11.000 muertes.

Desafortunadamente, no existen vacunas ni tratamientos aprobados para el virus Bundibugyo, responsable del brote actual que afecta a seis provincias en el este del país. Actualmente, se están llevando a cabo ensayos para desarrollar estos productos en la provincia de Ituri, que es el epicentro de la crisis.

La mayoría de los nuevos casos y muertes se reportan entre personas que no están siendo monitoreadas. Además, la respuesta se enfrenta a varios desafíos, incluyendo huelgas de trabajadores de salud no remunerados, amenazas de grupos rebeldes, y la desinformación que sostiene que el ébola no es real. La OMS ha señalado que el brote sigue avanzando a un “ritmo excepcional” y ha alcanzado un récord de 579 casos y 304 muertes en la semana anterior.

Para abordar la crisis, el jefe humanitario de las Naciones Unidas, Tom Fletcher, anunció una asignación adicional de 30,5 millones de dólares y el despliegue de 20 nuevos integrantes del personal para ayudar en la respuesta. “Esto es una llamada de atención”, afirmó Fletcher. “Necesitamos rapidez, escala y solidaridad antes de que este virus se nos adelante aún más.”