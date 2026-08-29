Comienza la campaña electoral en Brasil: Lula da Silva busca reelección desde Buenos Aires

Buenos Aires, 29 de agosto (NA) — La propaganda electoral gratuita y obligatoria en radio y televisión ha iniciado en Brasil, con los candidatos buscando captar votos de los indecisos para las elecciones programadas para el 4 de octubre.

En la capital argentina, militantes de la campaña de Luiz Inácio Lula da Silva manifestaron su confianza en obtener la reelección, al llevar a cabo un segundo acto en Buenos Aires, según reporta la Agencia Noticias Argentinas.

Características de la campaña en los medios

La propaganda gratuita se extenderá hasta el 1 de octubre, tres días antes de la primera vuelta, de acuerdo a lo informado por Xinhua.

Los principales candidatos son el actual presidente Lula da Silva, quien busca su reelección por el Partido de los Trabajadores (PT), y el senador Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), quienes lideran las encuestas, aunque se prevé una posible segunda vuelta, ya que ninguno de los dos alcanzaría la mayoría necesaria en los primeros comicios.

También participarán en la propaganda Ronaldo Caiado, del Partido Social Democrático (PSD), y Augusto Cury, del partido Avante. Lula da Silva contará con 5 minutos y 31 segundos diarios en los medios, en comparación con 4 minutos y 20 segundos de Flávio Bolsonaro, 2 minutos y 2 segundos de Caiado y 35 segundos de Cury.

Nada para los otros

Los demás candidatos no tendrán espacio en los bloques nacionales debido a que no cumplieron con las exigencias establecidas por el Tribunal Superior Electoral (TSE).

A pesar del aumento de la influencia de las redes sociales y la inteligencia artificial en la campaña, los expertos sugieren que estas plataformas no han reemplazado a la radiodifusión tradicional.

En la Argentina

Renata Codas, coordinadora del Núcleo PT (NPT) Argentina y referente de la campaña de Lula, expresó que "hay esperanzas de ganar la primera vuelta, pero por medio punto".

"Cada punto porcentual en Brasil implica más o menos 1 millón de votos. En el exterior hay 900 mil brasileños habilitados para votar. Nosotros queremos aportar al máximo a ese número: un estimado de 8 mil", explicó.

Codas calculó que la elección en Brasil podría ser ganada con 500 mil votos, según lo compartido en una entrevista con un cronista del sitio Tektonikos.

Los impulsores de esta campaña han programado actividades festivas en Argentina, que incluyen el fútbol y la samba, haciendo hincapié en la palabra democracia, a menudo sin señalar el vínculo con el partido.

Una actividad en el Instituto Patria

El Instituto Patria colaboró con el grupo y organizó un acto de apoyo a la campaña de Lula 2026, realizado en el Salón de las Mujeres.

Durante el evento, recordaron que en la elección anterior, Lula obtuvo una victoria en la Argentina en la primera vuelta, cuando los migrantes brasileños votaron.

El acto contó con el respaldo a distancia de Danielle Santana, también dirigente del NPT Argentina, y un mensaje grabado de Humberto Costa, Secretario de RRII del PT brasileño.

"No hacemos nada solos: la patria se construye unidos y unidas. Lula va a ganar el tetra, y también vamos todos por Cristina Libre", afirmó Santana, combinando la política de su país con la de Argentina.

Detalles de la elección de los brasileños en suelo argentino

Codas detalló que el sistema de votación para los residentes en Argentina es "exactamente como en Brasil", ya que se vota en un mismo día, el 4 de octubre, en cinco lugares dispuestos en todo el país.

De los 67.000 brasileños residentes en Argentina, poco más de 13.000 están habilitados para votar, y el 90% deberá hacerlo en Buenos Aires, incluyendo a quienes viven en ciudades como Córdoba, Mar del Plata y Rosario.

Aclararon que el Núcleo PT Argentina opera con una estructura completamente voluntaria, dado que las leyes brasileñas prohíben a los partidos enviar recursos al exterior.

Agencia NA