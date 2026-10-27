Cierre de medio independiente en Egipto: un duro golpe a la libertad de prensa

Un tribunal egipcio dispuso el cierre de uno de los últimos medios de comunicación independientes, Mada Masr, tras condenar a su directora editorial, Lina Attalah, por operar un sitio web sin licencia. Esta decisión representa un severo golpe a la libertad de prensa en Egipto, que ya enfrenta restricciones significativas.

La sentencia incluyó una multa de aproximadamente 53.400 dólares para Attalah, quien fue detenida hasta que se efectúe el pago. Mada Masr ha sido conocido por su trabajo investigativo sobre temas como la corrupción y violaciones de derechos humanos en un contexto donde los medios están bajo control estatal.

Antes del fallo, Human Rights Watch calificó el proceso judicial contra Attalah como un ataque inaceptable a la prensa independiente. A raíz de la condena, el abogado principal de Attalah, Hassan el-Azhary, anunció que planean apelar la decisión.

En un comunicado, Amnistía Internacional señaló que esta acción es un claro mensaje de las autoridades egipcias sobre la falta de tolerancia hacia el periodismo crítico, al imponer una multa elevada y ordenar el cierre del medio.

A pesar de que la multa fue saldada poco después del veredicto, la situación de Lina Attalah permanece incierta, según lo informado por Mada Masr en sus redes sociales.

Durante la audiencia en un tribunal de delitos menores de El Cairo, el juez desestimó las solicitudes de la defensa, ordenando que presenten alegatos finales de inmediato. Esto llevó a que los abogados de Attalah se negaran a continuar, lo que resultó en la intervención de un abogado designado por el tribunal.

Los fiscales habían citado a Attalah la semana anterior, acusándola de publicar noticias falsas y operar sin licencia, aunque Mada Masr afirmó haber solicitado una licencia desde 2018 sin recibir respuesta.

La situación de Mada Masr es parte de un patrón más amplio de represalias contra los medios independientes en Egipto, donde el sitio web ha estado bloqueado desde 2017. Este es el sexto caso judicial contra el medio en seis años.

Más de 118 organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación han instado a las autoridades egipcias a cesar sus ataques contra Mada Masr y a otorgar una licencia adecuada.

El presidente del Sindicato de Periodistas Egipcios, Khaled Elbalshy, respaldó el caso de Attalah, señalando que es un llamado de atención sobre la necesidad de reformar las restricciones a la prensa.

Este acontecimiento se produce en un contexto de represión más amplia en Egipto, donde se han prolongado las detenciones de otros periodistas, como los de la plataforma de investigación Matsadaash.

Según el Índice Mundial de Libertad de Prensa 2026 de Reporteros Sin Fronteras, Egipto ocupa el puesto 169 entre 180 países.