La tregua humanitaria en Oleshki se extiende hasta el 1 de noviembre, informó Rusia

FOTO: Zelenski desplegó intensas gestiones en las últimas horas y Moscú lo invita.

Buenos Aires, 28 de octubre (NA-Xinhua) — El alto el fuego humanitario en Oleshki, situada en la región de Jersón, se extenderá hasta las 22:59 hora de Moscú (19:59 GMT) del 1 de noviembre, según lo declaró Yana Lantratova, comisionada para los Derechos Humanos de Rusia, citada por medios locales.

Lantratova indicó que el acuerdo de cese al fuego se está respetando en su totalidad y no se han registrado infracciones, según lo constató la Agencia Noticias Argentinas. También enfatizó que mantener la tregua es crucial para proporcionar asistencia a los habitantes de la zona.

Oleshki está ubicada en la orilla izquierda del río Dniéper, frente a la ciudad de Jersón, que permanece bajo control ucraniano, como detalla Xinhua.

La ciudad ha enfrentado una grave crisis humanitaria y los habitantes han reportado una alarmante escasez de alimentos y otros suministros esenciales en medio de los combates que continúan.

El pasado viernes, Rusia y Ucrania acordaron un alto el fuego temporal en la región para facilitar la entrega de ayuda humanitaria y las evacuaciones civiles.

Zelenski "puede visitar Moscú"

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, está en condiciones de visitar Moscú para llevar a cabo negociaciones si así lo desea, con la garantía de que se cumplirán todas las condiciones necesarias, incluyendo la seguridad, según lo afirmó Yury Ushakov, asesor del Kremlin.

Ushakov hizo estas declaraciones al medio ruso Vesti, después de una conversación telefónica entre el presidente Vladimir Putin y el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, así como el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Store. Ushakov comentó que Stubb y Store habían transmitido el interés de Zelenski en dialogar directamente con Putin.

"Nuestro presidente reiteró que si Zelenski realmente desea mantener conversaciones directas, debe venir a Moscú, donde se garantizarán todas las condiciones necesarias, incluidos los arreglos de seguridad", expresó Ushakov.

Zelenski dialogó con el presidente de Finlandia y el primer ministro de Noruega

Por su parte, Zelenski informó que mantuvo una conversación telefónica con el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, y el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Store.

La llamada se llevó a cabo tras la conversación entre Stubb, Store y el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

"Alex y Jonas dejaron claro al líder ruso que se requieren medidas de distensión reales en relación con nuestra energía e infraestructura", publicó Zelenski en X.

Las discusiones abarcaron los preparativos para una reunión trilateral entre los equipos de Ucrania, Estados Unidos y Rusia, programada para noviembre, así como posibles formatos para la cooperación de Ucrania con sus socios europeos en áreas de diplomacia, defensa y seguridad compartida.