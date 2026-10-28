Argentina se solidariza con España tras el trágico accidente ferroviario en Toledo

Buenos Aires, 28 octubre (NA) – Argentina expresó "su profundo pesar por el trágico accidente ferroviario" ocurrido cerca de la ciudad española de Toledo, donde se registraron al menos 50 fallecidos y 179 heridos. Además, transmitió "sus más sinceras condolencias a los familiares y seres queridos de las víctimas".

"La República Argentina expresa su profundo pesar por el trágico accidente ferroviario ocurrido en España y transmite sus más sinceras condolencias a los familiares y seres queridos de las víctimas", indicó el comunicado difundido por la Cancillería argentina a través de las redes sociales.

Asimismo, la Cancillería agregó: "La Embajada Argentina en España y el Consulado General en Madrid se encuentran monitoreando la situación para determinar si hay ciudadanos argentinos entre las personas afectadas".

"En este sentido, se informa que se encuentra abierto el canal de contacto el teléfono de guardia del Consulado General en Madrid: +34 609 240 408. La República Argentina hace llegar su solidaridad al pueblo de España ante esta tragedia", concluyó el escrito.