Accidente ferroviario en España: primeras imágenes aéreas y un saldo trágico de víctimas

Buenos Aires, 28 de octubre (NA) -- La Guardia Civil española ha hecho públicas las primeras imágenes aéreas del lugar donde ocurrió un accidente ferroviario el miércoles, cerca de Toledo, tras la colisión entre un tren de Renfe y otro de Iryo.

Según la información proporcionada por la Agencia Noticias Argentinas, el impacto y la posterior caída de los vagones resultaron en la muerte de al menos 50 personas y 179 heridos.

En las imágenes se observan los vagones de ambos trenes esparcidos a los costados de las vías, así como una vía que atravesó la formación del AVE de Renfe, mientras los vehículos de emergencias llegan para asistir a las víctimas.

La Guardia Civil ha desplegado personal de Seguridad Ciudadana de la provincia de Toledo, así como OMAC (Oficinas Móviles de Atención a la Ciudadanía) y agentes del SEPRONA y de la Jefatura de Tráfico, según se informó a través de su cuenta de X.

Además, se han movilizado unidades de Seguridad Ciudadana de Ciudad Real y Albacete, así como los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS), el Servicio Aéreo, drones, el grupo de Caballería y el Equipo de Grandes Catástrofes del Servicio de Criminalística, entre otros.