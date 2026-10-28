Accidente ferroviario en España: primeras imágenes aéreas y un saldo trágico de víctimas
El trágico accidente ocurrido en Toledo dejó un saldo de al menos 50 muertos y 179 heridos, tras la colisión entre un tren de Renfe y otro de Iryo.
FOTO: Accidente ferroviario en España: primeras imágenes aéreas y un saldo trágico de víctimas
Buenos Aires, 28 de octubre (NA) -- La Guardia Civil española ha hecho públicas las primeras imágenes aéreas del lugar donde ocurrió un accidente ferroviario el miércoles, cerca de Toledo, tras la colisión entre un tren de Renfe y otro de Iryo.
Según la información proporcionada por la Agencia Noticias Argentinas, el impacto y la posterior caída de los vagones resultaron en la muerte de al menos 50 personas y 179 heridos.
En las imágenes se observan los vagones de ambos trenes esparcidos a los costados de las vías, así como una vía que atravesó la formación del AVE de Renfe, mientras los vehículos de emergencias llegan para asistir a las víctimas.
La Guardia Civil ha desplegado personal de Seguridad Ciudadana de la provincia de Toledo, así como OMAC (Oficinas Móviles de Atención a la Ciudadanía) y agentes del SEPRONA y de la Jefatura de Tráfico, según se informó a través de su cuenta de X.
Además, se han movilizado unidades de Seguridad Ciudadana de Ciudad Real y Albacete, así como los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS), el Servicio Aéreo, drones, el grupo de Caballería y el Equipo de Grandes Catástrofes del Servicio de Criminalística, entre otros.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió?
Un accidente ferroviario en España dejó al menos 50 muertos y 179 heridos tras la colisión de dos trenes.
¿Quiénes están involucrados?
Los trenes de Renfe e Iryo fueron los involucrados en el accidente.
¿Cuándo ocurrió el accidente?
El siniestro tuvo lugar el miércoles a las 8:54 de la mañana.
¿Dónde sucedió?
El accidente ocurrió cerca de Toledo, entre las localidades de Mora, Orgaz y Urda.
¿Por qué se produjo el accidente?
El tren de Renfe colisionó con el de Iryo a pesar de que el semáforo estaba en rojo, aunque aún se investigan las causas del tren detenido.
[Fuente: Noticias Argentinas]