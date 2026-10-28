Accidente de tren en España: un nuevo choque fatal y sus alarmantes causas

FOTO: El accidente de Toledo evoca al de Sevilla, en 1972.

Buenos Aires, 28 octubre (NA) -- Las primeras informaciones sobre el choque de trenes ocurrido en España este miércoles indican que podría haber sido causado por un rebase de señal: el AVE parece haber ignorado una señal en rojo que le indicaba detenerse.

De acuerdo con las fuentes consultadas, aún en etapa inicial, el centro de control habría dado autorización al tren para continuar, según un informe del diario El País de Madrid.

La misma publicación aclara que "los rebases de señal no autorizados se registran de forma obligatoria y la normativa europea los considera precursores de accidentes, es decir, incidentes que podrían haber terminado en tragedia".

En España, los accidentes, incluso aquellos que no implican colisiones, ocasionados por rebases de señal, representaron en 2024 el 23% de todos los precursores de accidentes. Esto se detalla en el informe de una corresponsal, observado por la Agencia Noticias Argentinas. Durante 15 años, estos incidentes se mantuvieron estables, pero comenzaron a aumentar de forma constante desde 2022, alcanzando un total de 168 en 2024, la cifra más alta registrada.

A las 8:54, hora exacta del choque, una de las formaciones estaba indicada como detenida en el sistema público de información de seguimiento de trenes disponible en la web de Renfe, a 130 kilómetros de Madrid. El tren que embistió partió de la capital española a las 8:00 y el accidente ocurrió aproximadamente a ocho kilómetros de Urda, donde se están habilitando zonas para que los servicios de salud puedan atender a los heridos.

En total, 544 personas viajaban en los dos trenes, según la portavoz del gobierno de Castilla la Mancha, Esther Padilla.

El Iryo modelo 6076 transportaba a 147 pasajeros (incluido un bebé), mientras que el AVE modelo 2080 llevaba 397 pasajeros.

La Embajada de China en España confirmó que cuatro ciudadanos chinos se encontraban a bordo de los trenes implicados en el accidente y al menos uno de ellos sufrió heridas leves, según un informe de la agencia de noticias Xinhua.

El aumento de accidentes ferroviarios coincide con el incremento del tráfico en España, que se ha visto potenciado por la entrada de empresas privadas como Ouigo o Iryo, según el informe del diario mencionado. También se destaca una estadística que señala 21 accidentes graves, siendo el más trágico el de Sevilla en 1972, que dejó 86 fallecidos.