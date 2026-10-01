Veredicto: un juicio que desafía la verdad y la justicia en San Sebastián

En la novela "Veredicto", la autora nos presenta un dilema ético que resuena en la sociedad actual: ¿es preferible dejar libre a un culpable o condenar a un inocente? La historia se desarrolla en San Sebastián, donde la protagonista, Laia Ortiz, es seleccionada como miembro del jurado popular en un juicio que ha capturado la atención de todos. La víctima, Borja Miranda, y el acusado, Lander Foronda, hijo de un influyente constructor, se encuentran en el centro de un escándalo que mezcla chantajes y relaciones personales deterioradas.

El caso parece claro: las pruebas apuntan a Lander, quien enfrenta la opinión pública en su contra. Sin embargo, la antigua fiscal Sylvia Legarre no se conforma con la narrativa simplista y decide defender al mejor amigo de su hijo. Su estrategia arriesgada introduce una nueva capa de complejidad al juicio, planteando la inquietante posibilidad de que un asesino en serie, que había atemorizado a la población años atrás, haya regresado para cometer este crimen.

La novela, que pertenece al género de la novela negra, se adentra en los oscuros recovecos de la justicia y la moralidad. La autora, con un estilo ágil y provocador, invita al lector a cuestionar la veracidad de las pruebas y la naturaleza de la culpabilidad. En un contexto donde los juicios mediáticos son cada vez más comunes, "Veredicto" se convierte en una reflexión sobre la percepción pública y el poder de los medios de comunicación en la formación de opiniones.

La obra, publicada por NDENOVELA (PLANETA) en 2026, no solo entretiene, sino que también provoca una profunda reflexión sobre la justicia y la verdad. En un mundo donde las líneas entre el bien y el mal se difuminan, esta novela se presenta como un espejo de nuestras propias inquietudes y dilemas morales.

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