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Un gato vino a verme: reflexiones sobre la vida y la calma

En un monasterio en las montañas, un maestro zen y un gato descubren juntos la esencia de la vida.

11/11/2026 | 14:00Redacción Cadena 3

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Un gato vino a verme: reflexiones sobre la vida y la calma

FOTO: Un gato vino a verme: reflexiones sobre la vida y la calma

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En un entorno sereno y montañoso, el maestro zen Bokyeong se encuentra en un nuevo capítulo de su vida tras dejar atrás un bullicioso templo en Seúl. En este contexto, un inesperado visitante, un gato de pelaje rojizo y blanco, aparece en su puerta durante el invierno. Esta llegada no solo transforma la rutina del maestro, sino que también da pie a una serie de interacciones que se convierten en profundas reflexiones sobre la existencia.

La obra Un gato vino a verme se presenta como una recopilación de consejos y sabiduría zen, donde cada encuentro entre el maestro y su nuevo compañero felino se convierte en una lección sobre el arte de vivir con calma. A través de sus diálogos y momentos compartidos, el lector es invitado a explorar la fugacidad del tiempo y las múltiples perspectivas que se pueden tener sobre el mundo.

Este ensayo, publicado por Plaza & Janés en 2026, destaca por su tono tierno y atemporal, ofreciendo una mirada optimista que resuena en la actualidad. En un mundo cada vez más acelerado, las enseñanzas de Bokyeong y su gato nos recuerdan la importancia de la tranquilidad y la conexión con lo que nos rodea.

La obra no solo es un refugio para quienes buscan paz interior, sino que también se convierte en un recordatorio de que la vida compartida, incluso con un simple gato, puede ser una fuente inagotable de sabiduría. En un momento en que la introspección y la reflexión son más necesarias que nunca, este libro se erige como un faro de luz y esperanza.

Ficha del libro:

GéneroEnsayo
EditorialPLAZA & JANÉS
Año de edición2026
ISBN9788401039690
ISBN digital9788401039706
IdiomaEspañol
Nº de páginas256

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