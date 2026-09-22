TEMPUS: un viaje por el tiempo y el amor en la nueva novela de Antonio Fernández Costa

¿Qué pasaría si los relojes no marcaran las horas, sino el destino? Esta intrigante pregunta es el punto de partida de TEMPUS, la nueva novela de Antonio Fernández Costa, autor de Bajo la niebla. En esta obra, el tiempo se convierte en el protagonista de una historia que desafía las convenciones y nos invita a reflexionar sobre el amor y la pérdida.

La trama sigue a Lucía y Gonzalo, una pareja que, tras haber superado obstáculos, finalmente parece haber encontrado la felicidad. Sin embargo, una muerte inesperada interrumpe su camino, llevándolos a un punto de inflexión que cambiará sus vidas para siempre. Este trágico evento no solo detiene su amor, sino que también se convierte en el catalizador de un viaje emocional y temporal para Gonzalo, quien se sumerge en sus recuerdos con la esperanza de salvar su futuro junto a Lucía.

A medida que avanza la historia, Gonzalo descubre que el tiempo tiene sus propias reglas, lo que añade una capa de complejidad a su búsqueda. La narrativa de Fernández Costa se adentra en el terreno de la fantasía y la ciencia ficción, ofreciendo a los lectores una experiencia única que combina elementos de ambos géneros. La habilidad del autor para entrelazar el amor con la exploración del tiempo invita a una reflexión profunda sobre hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar por la persona que amamos.

La relevancia de TEMPUS en el contexto actual es innegable. En un mundo donde el tiempo parece escaso y las relaciones se ven amenazadas por la inmediatez, la obra de Antonio Fernández Costa nos recuerda la importancia de valorar cada momento y de luchar por lo que realmente importa. La novela no solo entretiene, sino que también provoca una introspección sobre nuestras propias vidas y decisiones.

En resumen, TEMPUS es una obra que invita a los lectores a embarcarse en un viaje emocional y temporal, donde el amor y el destino se entrelazan de maneras inesperadas. Con su estilo envolvente y su capacidad para tocar fibras sensibles, Fernández Costa se reafirma como una voz relevante en la literatura contemporánea.

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