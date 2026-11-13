Perder la guerra: el fracaso de Estados Unidos en Afganistán

Jon Lee Anderson ha sido testigo y cronista de la historia afgana desde los años ochenta, cuando los muyahidines luchaban contra la invasión soviética. En ese entonces, contaban con el apoyo encubierto de la CIA y eran vistos como héroes por la opinión pública estadounidense. Sin embargo, la percepción cambió drásticamente tras los ataques del 11 de septiembre de 2001, cuando Al Qaeda, bajo la protección de los talibanes, se convirtió en el enemigo a abatir.

La invasión de Afganistán por parte de Estados Unidos, respaldada por una coalición internacional, marcó el inicio de un intento por establecer un gobierno prooccidental en un país que había sido devastado por décadas de conflicto. Pero, ¿qué transformaciones llevaron a que aquellos guerreros anticomunistas se convirtieran en los temidos talibanes que hoy conocemos? ¿Cómo fue posible que, en un lapso de dos décadas, el sueño de democratizar Afganistán se desmoronara, dejando al país nuevamente en manos de los talibanes?

"Perder la guerra. Historia del fracaso norteamericano en Afganistán" reúne los reportajes que Anderson escribió para The New Yorker entre 2001 y 2021. A través de su mirada periodística, el autor ofrece un retrato vívido y detallado de la realidad afgana, desde la situación de las tropas extranjeras y las dinámicas del gobierno de Hamid Karzai, hasta la vida cotidiana de los habitantes de Kabul y las zonas rurales, con un enfoque especial en la situación de las mujeres.

Este libro no solo es un compendio de crónicas, sino también una reflexión sobre las complejidades de un conflicto que ha marcado la historia reciente. En un momento en que el mundo observa con atención los acontecimientos en Afganistán, la obra de Anderson se convierte en una lectura esencial para comprender las raíces y las consecuencias de un fracaso que resuena en la política internacional actual.

Ficha del libro: