"Un chiclayano más": el emotivo regreso de León XIV a la ciudad donde fue obispo

El papa León XIV vive uno de los momentos más emotivos de su gira por Sudamérica. En Chiclayo, la ciudad del norte de Perú donde desarrolló buena parte de su actividad pastoral, el Pontífice se reencontró con antiguos amigos y conocidos en medio de multitudinarias muestras de cariño.

El regreso de Robert Prevost a la diócesis que encabezó antes de convertirse en líder de la Iglesia católica estuvo marcado por escenas de emoción, abrazos y recuerdos. A diferencia de otras actividades oficiales, varios encuentros tuvieron un carácter especialmente personal.

Uno de los episodios más significativos ocurrió el viernes por la noche, durante una cena en el Colegio Santo Toribio de Mogrovejo, institución con la que el Papa mantuvo una estrecha relación durante su etapa en la región.

Allí, León XIV sorprendió a los presentes al apartarse del saludo protocolar. En lugar de limitarse a estrechar las manos de quienes lo esperaban, comenzó a abrazar a sus antiguos conocidos, en una escena que rápidamente se difundió en las redes sociales.

El encuentro reunió a sacerdotes y personas vinculadas con su trayectoria pastoral en Chiclayo. Además de compartir recuerdos, los asistentes pudieron conversar nuevamente con quien durante años fue una figura cercana y cotidiana para la comunidad.

Olenka Vértiz, docente del establecimiento y una de las colaboradoras en la organización de la cena, recordó con emoción la personalidad de Prevost antes de su elección como Papa. "Es una persona súper cercana, muy amigable, con la que uno puede conversar de cualquier tema. Un vecino, un chiclayano más", expresó.

La mujer destacó especialmente la sencillez y la disposición del entonces obispo para relacionarse con las personas, independientemente de sus responsabilidades religiosas. "Podías conversar sumamente sencillo, como un amigo más, como un hermano", agregó.

Vértiz también recordó la conmoción que provocó en Chiclayo la elección de Robert Prevost como sucesor de Francisco. Aunque existían expectativas sobre su posible designación, aseguró que la noticia superó cualquier previsión. "No nos imaginábamos que realmente lo iban a elegir. Cuando dieron su nombre fue una conmoción que no se pudo contener. Muchos lloraron, otros gritaron, nos abrazamos y todo el mundo comenzó a decir: '¡Robert, Robert, Robert!'", relató.

La cena también permitió recuperar los sabores tradicionales de la gastronomía local. Entre los platos servidos estuvieron el cabrito con frejoles y el arroz con pato, dos preparaciones características de Chiclayo.

• Una multitud recibió al Papa en su regreso a Chiclayo

La emoción por la presencia de León XIV también quedó reflejada en la misa que presidió el viernes en las Pampas de Pimentel, una extensa zona desértica ubicada en las inmediaciones de la ciudad.

La ceremonia reunió a cientos de miles de personas que soportaron las altas temperaturas y recorrieron largas distancias para participar del encuentro religioso.

Durante su estadía, el Pontífice recibió constantes muestras de afecto de una comunidad que mantiene un fuerte vínculo con él. Los vecinos recuerdan su cercanía, su participación en la vida cotidiana y los años que estuvo al frente de la diócesis.

Con una temperatura cercana a los 26 grados, las calles de Chiclayo se convirtieron en escenario de celebraciones, saludos y expresiones de devoción.

La visita también estuvo acompañada por gestos de fraternidad hacia los argentinos presentes en la ciudad. El acento nacional despertó saludos y muestras de cariño entre los habitantes peruanos.

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• La agenda de León XIV en Perú

La actividad del Papa continúa este sábado 14 de noviembre con la coronación de la imagen de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María de Chiclayo, prevista para las 10 de la mañana (hora argentina).

Posteriormente, el Pontífice viajará en helicóptero hacia Santa Cruz de Succhabamba, en la región de Cajamarca, donde presidirá una misa. Por la tarde, regresará a Chiclayo y participará de un encuentro de oración en el santuario de Santo Toribio de Mogrovejo, en Zaña.

Más allá de los compromisos religiosos, la visita tiene un significado particular para una ciudad conocida en Perú como la capital de la amistad.

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Informe de Agustín González, enviado especial de Cadena 3 a Perú.