Dura advertencia de un exjuez por las demoras en los reclamos de jubilados en Buenos Aires

FOTO: Advierten que las demoras judiciales vulneran los derechos de los jubilados.

El exjuez penal Ricardo Favarotto denunció las demoras de la Justicia bonaerense para resolver los reclamos previsionales de magistrados y funcionarios jubilados y advirtió que la falta de respuestas en plazos razonables vulnera derechos fundamentales, especialmente cuando los demandantes son personas mayores que atraviesan problemas de salud.

En diálogo con Cadena 3, el exmagistrado explicó que los procedimientos judiciales todavía están lejos de concluir y cuestionó tanto la lentitud de los tribunales como las dificultades para obtener respuestas efectivas frente al Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia de Buenos Aires. "No se ha concluido. Es un proceso largo que tiene muchas etapas", señaló Favarotto, quien precisó que las demandas fueron presentadas ante el fuero Contencioso Administrativo bonaerense.

Según indicó, aunque algunos expedientes obtuvieron resoluciones en tiempos razonables, la mayoría de los casos continúa atravesada por demoras que exceden los plazos considerados aceptables. "Uno comprende la saturación laboral que tiene el fuero contencioso, pero, por otro lado, está el plazo razonable en personas mayores, en la mayoría de los casos con dolencias o enfermedades graves", expresó.

En ese sentido, sostuvo que estas situaciones representan una vulneración de las garantías reconocidas por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como Pacto de San José de Costa Rica, que establece el derecho a obtener una resolución judicial dentro de un plazo razonable. "Lamentablemente, en la provincia de Buenos Aires el fuero no está respondiendo como uno desearía que lo haga", cuestionó.

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Las declaraciones se producen en medio de un conflicto entre jubilados del Poder Judicial bonaerense y el IPS por la actualización de los haberes previsionales.

El Foro de Jueces y Funcionarios Judiciales Retirados de la provincia de Buenos Aires denunció que las demoras procesales y el incumplimiento de sentencias y medidas cautelares por parte del organismo previsional afectan derechos esenciales de los jubilados.

El reclamo involucra causas vinculadas con la Resolución General 23.978/24 del IPS y cuestionamientos sobre la movilidad jubilatoria. Desde el sector sostienen que muchas de estas demandas son de baja complejidad y que las demoras resultan especialmente graves porque afectan ingresos destinados a la subsistencia y la atención de la salud.

El conflicto también había motivado más de 500 presentaciones judiciales para reclamar el cumplimiento del régimen del 82% móvil previsto para jubilados y pensionados del Poder Judicial provincial.

Favarotto también vinculó las demoras judiciales con la pérdida de confianza de la sociedad en el funcionamiento de la Justicia.

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El exmagistrado sostuvo que existe una percepción mayoritariamente negativa sobre el desempeño de los tribunales y aseguró que, según su apreciación, las encuestas reflejan niveles extremadamente bajos de credibilidad institucional.

"No hay una encuesta sociológica que le dé una credibilidad superior a un dígito", afirmó, y consideró que alrededor del 90% de la sociedad tiene una opinión desfavorable del Poder Judicial. No obstante, no identificó un relevamiento específico que respalde esos porcentajes.

Si bien reconoció que la cobertura mediática puede influir en esa percepción, consideró que uno de los principales motivos de insatisfacción ciudadana es el tiempo excesivo que demoran los tribunales en resolver los conflictos. "La mayor insatisfacción que tiene la gente es el plazo desmesurado, exagerado, que se toman los tribunales de justicia para resolver demandas que, en estos casos, insisto, son urgentes", concluyó.

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Informe de Mauricio Conti.