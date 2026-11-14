Funes: manejaba con 0,78 de alcohol en sangre y le secuestraron la camioneta

FOTO: Le secuestraron la camioneta a un conductor que dio positivo en alcoholemia

Un conductor fue interceptado durante un control de tránsito realizado este sábado a la madrugada en la intersección de la ruta 9 y Salto Grande, en Funes.

El procedimiento tuvo lugar alrededor de la 1.30 y estuvo a cargo de personal de Tránsito Municipal. El vehículo involucrado fue una Volkswagen Amarok, conducida por un hombre identificado como G. Luciano.

Durante el control, el conductor registró 0,78 gramos de alcohol por litro de sangre, por encima del límite permitido por la normativa vigente.

Ante el resultado, las autoridades labraron el acta de infracción correspondiente y dispusieron la remisión del vehículo. La camioneta quedó fuera de circulación como consecuencia de la falta constatada.