Funes: manejaba con 0,78 de alcohol en sangre y le secuestraron la camioneta
El procedimiento se realizó durante la madrugada en la intersección de la ruta 9 y Salto Grande, durante un control de Tránsito Municipal.
14/11/2026 | 09:05Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Le secuestraron la camioneta a un conductor que dio positivo en alcoholemia
Un conductor fue interceptado durante un control de tránsito realizado este sábado a la madrugada en la intersección de la ruta 9 y Salto Grande, en Funes.
El procedimiento tuvo lugar alrededor de la 1.30 y estuvo a cargo de personal de Tránsito Municipal. El vehículo involucrado fue una Volkswagen Amarok, conducida por un hombre identificado como G. Luciano.
Durante el control, el conductor registró 0,78 gramos de alcohol por litro de sangre, por encima del límite permitido por la normativa vigente.
Ante el resultado, las autoridades labraron el acta de infracción correspondiente y dispusieron la remisión del vehículo. La camioneta quedó fuera de circulación como consecuencia de la falta constatada.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió durante el control de tránsito? Un conductor fue interceptado y se le registró un nivel de alcohol por encima del permitido.
¿Quién fue el conductor involucrado? El conductor fue identificado como G. Luciano.
¿Cuándo se realizó el procedimiento? El control tuvo lugar este sábado a la madrugada, alrededor de la 1.30.
¿Dónde se llevó a cabo el control? En la intersección de la ruta 9 y Salto Grande, en Funes.
¿Cómo se determinó la infracción? El conductor registró 0,78 gramos de alcohol por litro de sangre, superando el límite permitido.