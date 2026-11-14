Madres del Dolor realizará una barrileteada para recordar a las víctimas viales

La asociación civil Madres del Dolor realizará este domingo 15 de noviembre una barrileteada en San Isidro, provincia de Buenos Aires, para homenajear a las víctimas de siniestros viales y promover la concientización sobre la importancia de respetar las normas de tránsito.

La actividad comenzará a las 14 y se desarrollará en el marco del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico, una fecha establecida por Naciones Unidas que se conmemora el tercer domingo de noviembre de cada año.

En diálogo con Cadena 3, Viviam Perrone, fundadora y presidenta de Madres del Dolor y madre de Kevin Sedano, explicó que la organización preparó 300 barriletes con forma de estrellas amarillas que serán entregados a las familias que participen de la jornada. "Tenemos 300 barriletes con formas de estrellas amarillas. Se los vamos a estar entregando a las familias que estén ahí", señaló.

La referente social explicó que la propuesta busca acercar un mensaje de prevención a través de una actividad recreativa, especialmente destinada a los más chicos y a las familias que habitualmente concurren a la zona del río.

"Generalmente hay muchas familias que van al río y, cuando les entregamos los barriletes, hacemos concientización. Llegamos a los chicos, es una manera de hacerlos divertir y, a la vez, de seguir dando un mensaje de vida en el día que recordamos a nuestros seres queridos", expresó.

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Perrone también advirtió sobre las conductas peligrosas que persisten en las calles y rutas argentinas, especialmente aquellas relacionadas con el consumo de alcohol, el exceso de velocidad y el incumplimiento de las señales de tránsito.

En ese sentido, manifestó su preocupación por las imprudencias de quienes conducen después de beber, superan los límites de velocidad o no respetan los semáforos.

La presidenta de Madres del Dolor remarcó así la necesidad de fortalecer la educación vial y promover comportamientos responsables para evitar nuevas tragedias.

La barrileteada tendrá un doble propósito: mantener viva la memoria de quienes perdieron la vida en siniestros de tránsito y transmitir un mensaje de prevención a las nuevas generaciones.

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El Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico fue reconocido por Naciones Unidas en 2005 y busca visibilizar las consecuencias de los siniestros viales, acompañar a las familias afectadas e impulsar medidas de prevención. En Argentina, la conmemoración también cuenta con reconocimiento legal a través de la Ley 26.958, sancionada en 2014.

En este contexto, Madres del Dolor convocó a participar de la actividad de este domingo, que comenzará a las 14 en San Isidro, en la zona norte del conurbano bonaerense.

La iniciativa busca transformar el recuerdo y el dolor en un mensaje de vida, con la participación de familias y niños como protagonistas de una jornada de reflexión sobre la seguridad vial.

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Informe de Mauricio Conti.