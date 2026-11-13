Por la lluvia, suspendieron la “Noche de los Museos” en Córdoba: cómo se reprograman las actividades

FOTO: Los cordobeses se quedaron con las ganas de ir a los museos de noche.

Por la lluvia, se suspendió la "Noche de los Museos", la tradicional velada cultural que iba a realizarse este viernes a la noche y que invitaba a recorrer de manera gratuita decenas de espacios en la capital y en distintas localidades del interior provincial.

La decisión fue comunicada por autoridades de la Agencia Córdoba Cultura y de la Municipalidad.

"Informamos que, debido a las inclemencias climáticas, nos vemos obligados a suspender la 'Noche de los Museos'", señaló un comunicado oficial.

"Las actividades especiales programadas se desarrollarán durante la semana próxima en los horarios de atención habituales de los museos", añadió.

Estaba programado que, entre las 20 y la 1, el público pudiera disfrutar de una grilla multidisciplinaria, que incluía recorridos teatralizados, observación astronómica, talleres interactivos, muestras artísticas, coros y música en vivo para todas las edades.

Circuito Centro

Museo Histórico Provincial Marqués de Sobre Monte (Rosario de Santa Fe 218): De 20 a 1, "Museo Misterioso: Historias para entrar con miedo al museo" transformará la casona colonial con teatro, efectos especiales y leyendas cordobesas.

Teatro Real (San Jerónimo 66): De 20 a 22:30, "Recorrido Real: Viernes 13 y los fantasmas del Teatro" ofrecerá visitas guiadas cada 30 minutos con intervenciones artísticas sorpresa.

Museo del Cuarteto (Colón y Rivera Indarte): De 20 a 1, "Un museo, muchas voces" reunirá al proyecto escolar "Cuarteteritos" (Laborde) junto a los coros Queerfonía Coral y Vorágine.

Espacio Cultural Museo de las Mujeres (Rivera Indarte 55): Desde las 17 con conferencias, coros (Domingo Zipoli a las 19 y de la Legislatura a las 21:15), teatro a las 19:30 y música de Collegium a las 20.

Biblioteca Córdoba (27 de Abril 375): A las 18, la propuesta multidisciplinaria "Artnestesia" y a las 19:30 música andina con Patricia Assef y exhibición de libros excepcionales.

Lotería de Córdoba (27 de Abril 185): De 20 a 1, la Casa Central abrirá su edificio histórico (inaugurado en 1929) con visitas teatralizadas bajo la consigna "Un viaje por el pasado, el presente y el futuro", música en vivo y actividades sobre sustentabilidad.

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Circuito Nodo Lugones

Museo Provincial de Ciencias Naturales (Av. Poeta Lugones 395): De 20 a 1, "Una Noche de otro Planeta" ofrecerá proyecciones lumínicas, sonido biodinámico y observación de la Luna con telescopios.

Centro Cultural Córdoba (Av. Poeta Lugones 401): A las 20 se realizará "VIVA LA BATA" (encuentro masivo de bateristas en simultáneo), seguido por clases abiertas de tango (22:00) y salsa (23:00).

Museo Emilio Caraffa (Av. Poeta Lugones 411): Desde las 20, el encuentro participativo de bordado "BASTA" y recorridos por las nuevas muestras de Semilla Buciarelli, Karola Margara y Alejandro Barbeito.

Archivo Histórico Provincial (Av. Poeta Lugones 401): Desde las 20, taller familiar de khipu inca junto al Consulado del Perú, muestras sobre el Cura Brochero y actividades lúdicas para infancias a las 21.

Circuito Plaza España y Parque del Chateau

Museo Evita Palacio Ferreyra (Av. Hipólito Yrigoyen 511): A las 20, exhibición de autos antiguos en el parque y a las 21 un flashmob musical sorpresa.

Museo Provincial de Fotografía Palacio Dionisi (Av. Hipólito Yrigoyen 622): De 20 a 1, visitas guiadas con fotógrafos, impresión xilográfica en vivo en la calle (de 21:30 a 00:30) y dispositivos ópticos antiguos.

Paseo del Buen Pastor (Av. Hipólito Yrigoyen 325): Aguas Danzantes de 20 a 00, esculturas en metal de Luis Bernardi en la Capilla y performance de joyería contemporánea.

Salón de los Gobernadores (Parque de las Tejas): Desde las 21:30, juegos tradicionales y música bajo las estrellas con la DJ Euge Bril.

Centro de Arte Contemporáneo Chateau Antonio Seguí (Parque del Chateau): A las 20, la experiencia inmersiva y sonora "Bestial: descubrí qué animal llevas dentro".

Actividades en el interior provincial

La programación se extenderá a distintos puntos del territorio cordobés con propuestas locales:

Unquillo (Centro Quirino Cristiani): Desde las 19, cine de animación stop motion, teatro Lambe Lambe en miniatura, música afrolatina y la llegada del Museo Rodante con obras de Carlos Alonso y Fernando Fader.

Río Cuarto (Casa de la Cultura): Desde las 19, muestras visuales, intervenciones teatrales y música en vivo con clásicos de los 70, 80, 90 y 2000.

Colonia Caroya (Estancia Jesuítica): A las 20:30, narraciones de leyendas locales ("El duende de Caroya"), búsqueda del tesoro y feria de emprendedores.

Villa de María de Río Seco (Casa Museo Leopoldo Lugones): A las 20, lecturas de Romances del Río Seco, recorridos cada media hora y talleres de escritura con pluma y tinta.

Río Segundo (Museo Aníbal Montes): De 20 a 1, espectáculos de danza folklórica, tango, teatro y Banda Municipal.

Cerro Colorado (Museo Arqueológico): A las 21, "Puentes de luz" proyectará hologramas de figuras rupestres tanto en sala como en aleros naturales.