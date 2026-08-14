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Las tejedoras del mar: amistad y desafíos en un Vigo en transformación

En 1889, dos amigas enfrentan el destino en un barrio marinero de Vigo, donde el cambio social desafía sus vidas.

14/08/2026 | 09:00Redacción Cadena 3

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Las tejedoras del mar: amistad y desafíos en un Vigo en transformación

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Vigo, 1889. En el corazón de un barrio marinero, O Berbés, dos jóvenes, Catalina y Delaira, se encuentran atrapadas entre la tradición y el deseo de un futuro diferente. Mientras una de ellas se resigna a su destino junto al mar, la otra anhela escapar de la pobreza y la rutina que la rodea. Este contexto de lucha y esperanza se desarrolla en un momento crucial para la ciudad, marcado por la llegada del Cable Inglés y el auge de la burguesía, que transforman la vida cotidiana y las relaciones sociales.

La novela, escrita por un autor contemporáneo que se adentra en la narrativa histórica, explora cómo estos cambios impactan en la vida de las protagonistas. A medida que las tensiones sociales aumentan, Catalina y Delaira se ven obligadas a tomar decisiones que pondrán a prueba su amistad. La historia se convierte en un reflejo de la lucha por la identidad y el deseo de superación en un entorno adverso.

Las decisiones difíciles y las pérdidas irreparables que enfrentan las protagonistas no solo marcarán su futuro, sino también el de sus hijos, lo que añade una capa de profundidad a la narrativa. La obra invita a reflexionar sobre el impacto de las circunstancias externas en la vida personal y la resiliencia que se requiere para enfrentar los desafíos. En este sentido, la historia de Las tejedoras del mar resuena con la actualidad, donde las luchas por la igualdad y la búsqueda de un futuro mejor siguen siendo temas relevantes.

La novela, publicada por EDICIONES B en 2026, se presenta como una obra de narrativa que combina elementos de amistad, superación y crítica social. Con un estilo envolvente y personajes bien construidos, el autor logra captar la esencia de una época en transformación, haciendo que el lector se sumerja en la vida de estas mujeres valientes.

En un mundo donde el mar puede ser tanto un refugio como un adversario, la historia de Catalina y Delaira se convierte en un viaje emocional que invita a la reflexión sobre el poder de la amistad y la lucha por un futuro diferente.

Ficha del libro:

GéneroNarrativa
EditorialEDICIONES B
Año de edición2026
ISBN9788466684729
ISBN digital9788466684736
IdiomaEspañol

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