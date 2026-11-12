La última vez que te digo adiós: un retrato íntimo de la lucha contra la drogodependencia

Natza Farré presenta en "La última vez que te digo adiós" un relato conmovedor y honesto sobre su experiencia como hermana de un drogodependiente. A través de una prosa que combina lucidez, ironía y ternura, la autora disecciona su vida familiar en los años ochenta, una época marcada por la llegada de la heroína y sus devastadoras consecuencias.

El libro, publicado por SEXTO PISO, se adentra en la memoria de una familia de clase media que, como muchas otras, se vio atrapada en la red de la adicción. Con una narrativa que no edulcora la incomodidad, Farré utiliza recuerdos y correspondencia familiar para trazar un retrato personal y colectivo de la lucha contra la drogodependencia. La autora revela cómo el silencio se convierte en un pacto colectivo y cómo la culpa pesa como una prisión emocional.

La obra destaca por su capacidad de conectar con el lector, ofreciendo una mirada profunda y sincera sobre la complejidad de las relaciones familiares en tiempos de crisis. La valentía de Farré al compartir su historia invita a reflexionar sobre el impacto de las adicciones en la vida cotidiana y en las dinámicas familiares.

En un contexto donde el tema de las drogas sigue siendo relevante, "La última vez que te digo adiós" se erige como un testimonio necesario que invita a la empatía y a la comprensión. La autora, con su estilo elegante y directo, logra que el lector se sumerja en su mundo, donde las pequeñas esperanzas y las victorias efímeras se entrelazan con las recaídas y el dolor.

Este libro no solo es un relato personal, sino también un espejo de una época y una reflexión sobre la lucha constante contra la adicción. La obra de Natza Farré se convierte así en un faro de luz para aquellos que buscan entender el impacto de las drogas en la vida de las personas y sus familias.

Ficha del libro: