Flávio Bolsonaro y Lula da Silva llegan empatados a una elección clave para Argentina

Brasil elegirá este domingo 25 de octubre a su próximo presidente en una segunda vuelta marcada por la paridad entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro. La última encuesta nacional de Datafolha ubica a ambos candidatos con el 50% de los votos válidos, un escenario que mantiene abierta la definición.

El relevamiento, realizado entre el 20 y el 22 de octubre, entrevistó a 2.520 personas en 154 ciudades y tiene un margen de error de dos puntos porcentuales. Una semana antes, el mismo instituto había registrado un 51% para Bolsonaro y un 49% para Lula.

El senador se impuso en la primera vuelta con el 47,03% de los votos válidos, frente al 45,16% del actual mandatario. Esa ventaja de casi dos puntos no se tradujo en una diferencia concluyente en las encuestas previas al balotaje.

Antes de la votación, los candidatos protagonizarán el último debate televisivo este viernes por la noche en Río de Janeiro, organizado por TV Globo. El encuentro será una de las últimas oportunidades para confrontar propuestas e intentar convencer a los electores que todavía no definieron su voto.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La inseguridad y la economía doméstica estuvieron entre los principales ejes de la campaña. Bolsonaro concentró parte de su discurso en la promesa de combatir con mayor dureza el narcotráfico y el crimen organizado. Las dificultades para llegar a fin de mes y el endeudamiento familiar también atravesaron la discusión electoral.

Para Argentina, la relevancia de la elección está estrechamente vinculada con el intercambio comercial. Brasil es el principal destino de las exportaciones argentinas: recibió el 12,7% de las ventas al exterior durante los primeros nueve meses del año, según la Cancillería.

Esa relación permite dimensionar las posibles consecuencias de las políticas del próximo gobierno brasileño. Una eventual caída del consumo y de la actividad podría reducir la demanda de productos argentinos, con efectos sobre el ingreso de divisas, la producción y el empleo de las empresas que abastecen ese mercado.

El resultado también definirá quién conducirá la relación política con el gobierno de Javier Milei y las negociaciones compartidas dentro del Mercosur, otro de los motivos por los que la atención argentina estará puesta en las urnas brasileñas.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Federico Albarenque y Marcos Calligaris, enviados especiales de Cadena 3 a Brasil.