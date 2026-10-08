Isaías amenaza al Golfo de México: se forma el primer huracán del Atlántico y hay evacuaciones

MIAMI. Tras un período de inusual calma en la cuenca atlántica, se formó en las aguas del Golfo de México el huracán Isaías (Isaias), el primer ciclón de la temporada actual.

El sistema gana fuerza con rapidez y amenaza con tocar tierra este viernes por la noche como un fenómeno de categoría 2 o 3, lo que activó alertas máximas y evacuaciones masivas en el sureste de los Estados Unidos.

El impacto directo está previsto para la región norte del estado de Florida —incluyendo la capital, Tallahassee, y la franja conocida como el Panhandle—, así como las costas de Alabama y Misisipi.

Millones de residentes se preparan para el embate del temporal, que ya provocó la cancelación preventiva de vuelos, el cierre de instituciones educativas y la declaración de zonas de evacuación obligatoria.

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Récord de calma que llega a su fin

La formación tardía de Isaías marca un hito en la temporada de huracanes del Atlántico.

La presencia del fenómeno climático El Niño había actuado hasta el momento como un freno natural contra la proliferación de tormentas de gran magnitud en la región.

Sin embargo, las condiciones meteorológicas en el Golfo de México permitieron que el sistema se intensificara velozmente.

Las autoridades locales instaron a la población a abastecerse de suministros esenciales, asegurar viviendas y acatar las órdenes de evacuación antes de la llegada de los vientos sostenidos y marejadas ciclónicas previstos para las próximas horas.