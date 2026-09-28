Avioneta estrellada: un vecino escuchó llorar a un bebé en el monte y rescató a los 5 sobrevivientes

Un dramático siniestro aeronáutico conmocionó a la ciudad de Córdoba este domingo por la tarde, cuando una pequeña aeronave con cinco ocupantes a bordo sufrió una falla mecánica y se precipitó a tierra en una zona rústica y de denso monte en las inmediaciones del aeródromo de Coronel Olmedo, a la altura de la avenida Ciudad de Valparaíso al kilómetro 9 ½.

A pesar de la gravedad del impacto, los tres adultos y dos menores de edad que viajaban en la unidad sobrevivieron. El rescate inicial fue llevado a cabo por los propios pobladores del sector, quienes no dudaron en adentrarse entre la vegetación al escuchar el estruendo.

"Yo vi pasar la avioneta y empezó a fallar. Quiso dar la vuelta para volver al aeroclub, aceleró, se volvió a parar e hizo un giro hacia la izquierda. Aterrizó arriba del monte y se escuchó la explosión", relató Pablo Assoli, vecino del sector, en diálogo con Cadena 3.

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Ante la desesperante escena, Assoli organizó una búsqueda inmediata junto a sus familiares. La densidad de la arboleda dificultaba la localización exacta del fuselaje hasta que un sonido orientó el operativo improvisado: "Nos pusimos entre todos, empezamos a entrar en el monte y dimos gritos porque no se escuchaba nada. Hasta que escuchamos a lo lejos a un bebé de tres añitos que estaba llorando".

Al llegar al punto del impacto, los vecinos encontraron una escena crítica. La aeronave había cortado ramas a su paso antes de detenerse violentamente contra los árboles. Uno de los pequeños se encontraba sobre una de las alas y los adultos permanecían atrapados entre los restos.

"Ninguno de los tres adultos podía caminar; sí hablaban y estaban conscientes, pero no podían caminar. Mi hijo se sacó la remera para que envolvieran a uno de los bebés", detalló el vecino sobre los primeros auxilios brindados en el lugar.

Poco después, efectivos policiales, bomberos y personal del servicio de emergencias 107 arribaron a la zona rural. Tras un complejo despliegue por la dificultad del terreno, lograron evacuar a las víctimas en camillas hasta las ambulancias apostadas en un sector despejado.

Los dos niños fueron derivados conscientes al Hospital de Niños, mientras que los tres adultos fueron trasladados a los hospitales San Roque y de Urgencias para su atención médica.