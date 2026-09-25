Guillermina Cossio, medallista en los Juegos Suramericanos, trabaja y entrena al mismo tiempo

FOTO: Cossio y un reclamo que refleja la precariedad del deporte en la Argentina.

Buenos Aires, 25 septiembre (NA) -- La atleta argentina Guillermina Cossio se destacó en los Juegos Suramericanos al obtener la medalla de plata en la prueba de relevo mixto 4x100 metros. Sin embargo, la deportista expresó su descontento por la falta de apoyo y recursos, revelando que tuvo que llevar su computadora para poder trabajar mientras competía.

En una entrevista, Cossio comentó sobre las condiciones de entrenamiento, mencionando que enfrenta "poco apoyo, pocas instalaciones". La situación se complica aún más para ella, ya que debe equilibrar su trabajo, estudios y entrenamientos.

La atleta detalló que, por ejemplo, su jefe le enviaba tareas laborales justo cuando ella necesitaba concentrarse en la final. "Ayer mi jefe mandándome cosas del trabajo y yo tenía que estar concentrada en la final de hoy, lo cual me hace perder un poco el foco. Pero bueno, al final es el día a día y lo tenemos que llevar adelante", comentó.

Además, explicó que, aunque trae su computadora, no puede dedicarle mucho tiempo. "Me traje la compu y por la tarde un poco me pongo. Pero mucho no puedo hacer porque no puedo estar todo el día con la compu", afirmó.

Cossio, oriunda de Murphy, integró el equipo argentino junto a Lucas Villegas, Milagros D'Amico y Tomás Mondino, logrando un tiempo de 42,22 segundos, quedando en segundo lugar detrás de los competidores venezolanos.

Este viernes, la delegación argentina también espera con ansias la final de la Sub 19 en fútbol, donde se enfrentará a Paraguay a partir de las 15 horas.