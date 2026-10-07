Cayó granizo en distintos sectores de Córdoba en una jornada de tormentas e inestabilidad

Una caída de granizo se registró este miércoles, después del mediodía, en distintos sectores de la provincia de Córdoba.

Potrero de Garay, por ejemplo, fue una de las zonas más afectadas en el marco de una jornada de inestabilidad y alertas por tormentas en el centro del país.

El fenómeno también se registró en el parador Giulio Cesare de las Altas Cumbres y en otras localidades de la provincia como La Bolsa, Villa Los Aromos y Villa Retiro (capital provincial). Además, afectó a sectores de Calamuchita, Colón y Río Cuarto.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había emitido una alerta naranja para sectores de Córdoba y otras provincias, por la posibilidad de tormentas fuertes acompañadas de precipitaciones intensas, granizo, actividad eléctrica y ráfagas.

Más temprano, en diálogo con Cadena 3, el meteorólogo Jorge Giometti, integrante del Centro de Monitoreo Meteorológico, había anticipado el desarrollo de tormentas aisladas de distinta intensidad durante este miércoles.

"La parte central del país va a tener durante la jornada de hoy tormentas aisladas de variada intensidad, algunas fuertes y algunas puntualmente severas", explicó.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Según detalló, los fenómenos comenzaron durante la madrugada en San Luis, el sur de Córdoba y el norte de La Pampa. Durante la mañana afectaron el sur de Santa Fe y luego volvieron a desarrollarse en territorio cordobés.

Giometti señaló que las tormentas fuertes pueden generar ráfagas de entre 70 y 80 kilómetros por hora o más. En los episodios severos, advirtió sobre una mayor posibilidad de granizo, intensa actividad eléctrica y vientos que pueden superar los 80 o 90 kilómetros por hora en algunos puntos.

Esas condiciones corresponden al pronóstico regional y no describen necesariamente lo ocurrido en Potrero de Garay.

El especialista aclaró que los fenómenos más intensos pueden presentarse de manera localizada. También explicó que las tormentas con mucha actividad eléctrica pueden tener mayor desarrollo vertical y energía, lo que aumenta el riesgo de granizo y precipitaciones abundantes.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Giometti anticipó que las tormentas avanzarán de sur a norte y alcanzarán el noroeste argentino entre la madrugada y parte del mediodía del jueves.

Para el resto del jueves y el viernes, prevé precipitaciones en algunos puntos del centro del país y una rotación del viento hacia el sur y sudoeste. Ese cambio traerá una mejora parcial, aunque el ambiente continuará inestable.

Ante este escenario, recomendó evitar las salidas durante las tormentas y esperar a que pierdan intensidad.

También pidió mantenerse lejos de los árboles, tanto por el peligro de los rayos como por la posible caída de ramas o del propio ejemplar debido al viento. "Si podemos evitar salir, evitemos y esperemos a que pase", insistió.

/Inicio Código Embebido/

FOTO: Cayó granizo en las Altas Cumbres, cerca del parador Giulio Cesare.

/Fin Código Embebido/

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

-