Lukaku anunció su retiro del seleccionado belga

El delantero Romelu Lukaku, de 33 años y máximo goleador histórico de la selección de Bélgica, con 94 tantos en 135 partidos internacionales, anunció este lunes su retirada de los Diablos Rojos después de 16 años defendiendo los colores de su país.

"Nunca olvidaré estos momentos. Estoy en paz con mi decisión de dejarlo aquí", escribió en Instagram el futbolista, que actualmente milita en el Fenerbahçe turco y que ha participado en cuatro Mundiales y tres Eurocopas con la selección belga.

El atacante, conocido como "Big Rom", ha sido uno de los referentes de la llamada generación dorada del fútbol belga, de la que todavía forman parte Kevin De Bruyne, de 35 años, y Thibaut Courtois, de 34, aunque el guardameta de Real Madrid ha acordado con el seleccionador, Mark van Bommel, no disputar la actual Nations League y regresar para la fase de clasificación de la Eurocopa 2028.

"Durante estos 16 años, lo he dado todo por la selección nacional. He vivido todas las emociones posibles", afirmó Lukaku, quien agradeció el apoyo de sus compañeros y de los entrenadores que confiaron en él a lo largo de su trayectoria internacional.

"Ha sido una aventura maravillosa y he disfrutado de cada momento. Estoy orgulloso de haber representado a mi país en cuatro Mundiales y tres Eurocopas", añadió el delantero, que también se dirigió a los aficionados belgas para agradecerles su apoyo al equipo nacional.

Nacido en Amberes el 13 de mayo de 1993 en el seno de una familia humilde, Lukaku debutó con la selección absoluta en marzo de 2010, cuando tenía 16 años, y participó en los Mundiales de Brasil 2014, Rusia 2018 -donde Bélgica consiguió un histórico tercer puesto-, Qatar 2022 y Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Formado en Anderlecht, el atacante desarrolló buena parte de su carrera en el fútbol inglés, donde defendió las camisetas de Chelsea, West Bromwich Albion, Everton y Manchester United, y en Italia, donde jugó en Inter, Roma y Napoli, antes de fichar en agosto de 2026 por el Fenerbahçe turco, donde continúa su carrera profesional.

El anuncio de su retirada llega un día después de que Bélgica derrotara por 4-1 a Italia y consiguiera clasificarse para los cuartos de final de la Nations League. Lukaku permaneció en el banquillo sin llegar a jugar, una decisión acordada con van Bommel después de que el delantero sufriera molestias en la cadera.

Su último partido internacional fue el pasado 5 de octubre, en la derrota por 4-1 frente a Francia en la misma competición, con lo que pone fin a una trayectoria de más de década y media como principal referencia ofensiva de Bélgica.

"Fue increíble. Lo disfruté muchísimo. Estoy agradecido. Gracias", concluyó en su mensaje de despedida.

La Federación Belga de Fútbol agradeció a Lukaku su "excepcional contribución a la historia de los Diablos Rojos y del fútbol belga" y destacó que fue "mucho más que un goleador", por su personalidad, liderazgo y compromiso con la selección.

"Gracias por todo, Romelu. Siempre serás un Diablo Rojo", señaló la institución en un comunicado.

Van Bommel, el seleccionador belga, también rindió homenaje al delantero, asegurando que respeta su decisión: "Aunque sólo tuve la oportunidad de trabajar con él durante un periodo relativamente corto, desarrollé un enorme respeto por él como persona, por su carácter y su liderazgo".

Por su parte, el director técnico de la federación, Simon Mignolet, que fue compañero de Lukaku en la selección, destacó que ha sido "un auténtico líder, con una fuerte personalidad y una presencia importante en el vestuario". El exportero añadió que "una nueva generación está preparada para llevar al equipo hacia adelante, gracias en parte al legado que deja".

También el Everton inglés, uno de los antiguos clubes de Lukaku, se sumó en redes sociales a los homenajes a la "magnífica carrera internacional" del delantero belga.