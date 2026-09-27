Buenos Aires muestra su oferta turística en la FIT 2026: “Es la capital de todos”

Buenos Aires se presenta en la Feria Internacional de Turismo (FIT) 2026 con una propuesta que busca mostrar su oferta cultural, gastronómica, deportiva y de entretenimiento. En ese marco, Valentín Díaz Gilligan, presidente del Ente de Turismo de Buenos Aires, habló con Cadena 3 y destacó la importancia del encuentro.

“Para nosotros es una fiesta de todo el turismo. Es una de las ferias más grandes de Latinoamérica. Estamos felices de recibir a las provincias y a más de 60 países que vienen a mostrar sus atributos. Pasan 150 mil personas en la feria. Es una feria única”, expresó.

Díaz Gilligan destacó además la diversidad de propuestas que ofrece la Ciudad de Buenos Aires, desde los grandes eventos hasta su patrimonio cultural y gastronómico.

“Buenos Aires es sede de grandes eventos musicales y deportivos, capital cultural, es la ciudad del mundo con más teatros, junto con Nueva York y Londres, y mostramos esa oferta, junto a la gastronómica”, señaló.

En ese sentido, remarcó que la variedad también está presente en los distintos barrios porteños. “La ciudad tiene todo en cada uno de sus barrios. Resumirlo es difícil, pero estamos contentos de mostrar un poco de todo eso”, sostuvo.

Turismo, empleo y una amplia oferta

El presidente del Ente de Turismo porteño también se refirió al impacto de la actividad turística en la economía de la Ciudad.

“En Buenos Aires trabajan 150 mil personas en relación directa con el turismo, recibimos casi 3 millones de turistas internacionales al año, 7 millones nacionales, hay 400 hoteles, más de 7 mil restaurantes”, detalló.

Según Díaz Gilligan, esa oferta “da trabajo, empleo y hace que seamos uno de los grandes centros de entretenimiento del mundo”.

Finalmente, destacó la diversidad de visitantes que recibe Buenos Aires y planteó que la ciudad ofrece alternativas tanto para estadías breves como para quienes buscan permanecer durante más tiempo.

“Es una ciudad para el que conoce que vuelva, un fin de semana, una semana, que se quede a estudiar. Es una ciudad que recibe a todos por igual, sin importar presupuesto ni condiciones”, afirmó.

Y concluyó: “Estamos felices de ser la capital de todos los argentinos”.

Entrevista de Agustín González