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Shakira y Maluma brillaron juntos en Madrid interpretando su nueva canción "Agua"

La artista colombiana recibió a su colega en su residencia europea para interpretar "Agua", el sencillo que lanzaron en septiembre. La actuación se enmarca en su gira mundial.

11/10/2026 | 18:13Redacción Cadena 3

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Shakira y Maluma compartieron escenario en Madrid para cantar su nueva colaboración

FOTO: Shakira y Maluma compartieron escenario en Madrid para cantar su nueva colaboración

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Buenos Aires, 11 octubre (NA) -- La artista colombiana Shakira y su compatriota Maluma se unieron en el escenario durante la residencia de Shakira en Madrid, donde ambos interpretaron "Agua", su más reciente colaboración musical, como parte de los conciertos de "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour".

La llegada de Maluma había sido anticipada por Shakira a través de sus redes sociales, donde sugirió la participación de su colega en el evento que se realiza en el Estadio Shakira, ubicado en el predio Iberdrola Music, en el distrito de Villaverde.

La actuación de Maluma se produjo en la etapa final de la residencia, que ha atraído a miles de fans y cuenta con la participación de artistas invitados en diferentes fechas. La colaboración entre los dos generó gran expectativa debido al lanzamiento de "Agua", un tema que se suma a su trayectoria conjunta.

Además de "Agua", Shakira y Maluma han trabajado juntos en otras canciones exitosas como "Chantaje", "Clandestino" y "Trap", las cuales han fortalecido su conexión en el ámbito de la música latina.

La gira internacional "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" marca el regreso de Shakira a España después de varios años, y el ciclo de presentaciones en Madrid comenzó en septiembre. La última función se llevará a cabo el lunes 12 de octubre, con la participación confirmada de Beéle y Dani Martín, entre otros artistas invitados.

Lectura rápida

¿Qué sucedió en Madrid?
Shakira y Maluma se presentaron juntos en el escenario de la residencia de Shakira, donde interpretaron su nueva canción "Agua".

¿Cuándo tuvo lugar el evento?
El evento se realizó el 11 de octubre de 2026 como parte de la gira de Shakira.

¿Dónde se llevó a cabo?
El concierto tuvo lugar en el Estadio Shakira, ubicado en Madrid.

¿Qué es "Agua"?
"Agua" es la nueva colaboración musical de Shakira y Maluma, lanzada en septiembre de 2026.

¿Qué otros temas han realizado juntos?
Ambos artistas han colaborado previamente en canciones como "Chantaje", "Clandestino" y "Trap".

[Fuente: Noticias Argentinas]

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