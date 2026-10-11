Shakira y Maluma brillaron juntos en Madrid interpretando su nueva canción "Agua"

Buenos Aires, 11 octubre (NA) -- La artista colombiana Shakira y su compatriota Maluma se unieron en el escenario durante la residencia de Shakira en Madrid, donde ambos interpretaron "Agua", su más reciente colaboración musical, como parte de los conciertos de "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour".

La llegada de Maluma había sido anticipada por Shakira a través de sus redes sociales, donde sugirió la participación de su colega en el evento que se realiza en el Estadio Shakira, ubicado en el predio Iberdrola Music, en el distrito de Villaverde.

La actuación de Maluma se produjo en la etapa final de la residencia, que ha atraído a miles de fans y cuenta con la participación de artistas invitados en diferentes fechas. La colaboración entre los dos generó gran expectativa debido al lanzamiento de "Agua", un tema que se suma a su trayectoria conjunta.

Además de "Agua", Shakira y Maluma han trabajado juntos en otras canciones exitosas como "Chantaje", "Clandestino" y "Trap", las cuales han fortalecido su conexión en el ámbito de la música latina.

La gira internacional "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" marca el regreso de Shakira a España después de varios años, y el ciclo de presentaciones en Madrid comenzó en septiembre. La última función se llevará a cabo el lunes 12 de octubre, con la participación confirmada de Beéle y Dani Martín, entre otros artistas invitados.