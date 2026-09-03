Murió a los 33 años Carla Jeffery, la actriz de Disney conocida por su papel en Zombies

Buenos Aires, 3 de septiembre (NA) -- La actriz de Disney que alcanzó reconocimiento por su papel de Bree en la saga de "Zombies", Carla Jeffery, falleció el pasado 1 de septiembre de 2026 a la edad de 33 años, según un comunicado emitido por su representante en redes sociales. No se han revelado las causas de su fallecimiento.

En el mensaje compartido por Carla Alexander, de Alexanders Talent Management, se expresó: "Con profunda tristeza comunicamos el fallecimiento de nuestra querida Carla Jeffery, quien falleció a la temprana edad de 33 años". La noticia ha conmovido a sus seguidores y a la comunidad artística.

La agencia que representó a Carla Jeffery desde que tenía 12 años reflexionó sobre el impacto de su pérdida: "Durante más de 20 años, tuvimos el privilegio de verla crecer hasta convertirse en una mujer hermosa, vibrante e increíblemente talentosa, cuya radiante sonrisa podía iluminar cualquier lugar".

Además, destacaron su "alegría, humor y espíritu brillante", que definieron como características que lograron conectar con los corazones de miles de niños a través de su personaje de Bree en la película de Disney. En el mensaje, se incluyó: "Carla era más que una clienta; era familia. Nuestros corazones están con la familia y los seres queridos de Carla durante este momento devastador. Les pedimos respetuosamente que se respete su privacidad mientras lloran esta pérdida inimaginable". El comunicado concluyó con la emotiva frase: "Tu luz nunca será olvidada".

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rest in peace, carla jeffery ???????? pic.twitter.com/XVVatDFzCY — solelynostalgia (@solelynostalgia) September 3, 2026

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¿Quién era Carla Jeffery?

Originaria de Houston, Texas, Carla Jeffery hizo su debut en el cine en la película "Phat Girlz" en 2006. Posteriormente, tuvo pequeños papeles en series como "iCarly" de Nickelodeon y "Curb Your Enthusiasm". Su llegada a Disney se produjo en 2011, con su primera aparición en "Buena suerte, Charlie", seguida de su participación en "Shake It Up". En 2018, logró el papel de Bree en la primera entrega de Zombies, que la catapultó a la fama, repitiendo su papel en las secuelas de la película.

Además, participó en otras producciones como "Scream Queens" y "Crazy Ex-Girlfriend". La noticia de su fallecimiento ha dejado un vacío en la comunidad artística y entre sus seguidores.

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