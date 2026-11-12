Antonella Menem busca esclarecer el patrimonio de su padre y el destino de sus bienes

FOTO: Antonella Menem busca reconstruir el patrimonio de su padre y rastrear el destino de sus bienes.

Buenos Aires, 12 de noviembre (NA) -- Antonella Menem, hija de Carlos Menem Jr., se encuentra en un proceso de reconstrucción del patrimonio que pertenecía a su padre y esclarecer el destino de sus bienes tras más de 30 años de su fallecimiento. Esta iniciativa se lleva a cabo mediante un relevamiento de expedientes, registros y documentación, bajo la dirección de su abogado, Ignacio Barrios.

La investigación se centra en identificar los activos asociados a Menem Competición, que incluyen autos de carrera, camiones para su transporte, combis equipadas con herramientas y vehículos particulares.

Asimismo, el relevamiento abarca motos deportivas, motos de agua, cuatriciclos, armas, relojes, joyas y otros elementos de competición, como cascos y buzos antiflama.

Uno de los puntos clave que busca esclarecer la investigación es la posible relación entre Menem Competición y la concesionaria Toyota Núñez. Existen versiones contradictorias al respecto, por lo que la defensa busca acceder a documentación societaria y patrimonial que permita determinar si hubo vínculos entre ambas actividades.

Entre los bienes que Antonella desea rastrear se encuentran un departamento en la calle Posadas, una posible cuenta bancaria en Suiza y un yate que, según allegados de su padre, podría haber sido llamado "Suyay".

La búsqueda también incluye documentación relacionada con la Fundación Carlitos Menem Jr. y su supuesta sede en el Hotel Presidente, con el fin de establecer qué bienes o recursos estaban asociados a esta organización. La existencia, titularidad y destino de los activos mencionados aún necesitan ser confirmados.

El objetivo es determinar cuáles bienes pertenecían efectivamente a Carlos Menem Jr., cuáles fueron incorporados a su sucesión y qué sucedió con ellos posteriormente. La sucesión fue tramitada ante el Juzgado Nacional en lo Civil N.º 51.

Entre los antecedentes que examina la defensa se encuentra una apelación relacionada con una denuncia penal, donde se mencionan el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 30 y la Fiscalía N.º 8.