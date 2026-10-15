Parolin puso en duda el viaje de León XIV a Argentina y no descartó reprogramación del pontificado

El papa León XIV mostró una “buena recuperación del pulmón operado”, según informó la Santa Sede, en tanto que el secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, dijo que el viaje apostólico que el sumo pontífice tenía previsto realizar en noviembre a Uruguay, Argentina y Perú “dependerá de cómo se desarrollen los acontecimientos”.

Respecto del viaje a Latinoamérica, “la decisión inicial cuando el Papa fue hospitalizado fue que continuaría según lo previsto”, dijo Parolin, aunque aclaró que está supeditado a “cómo se desarrollen los acontecimientos”, citado por Corriere della Sera.

León XIV fue operado el martes de un adenocarcinoma en el pulmón derecho.

“El Papa aún no se ha pronunciado al respecto y debemos esperar: primero, a que regrese del hospital y, luego, según lo que digan los médicos, para ver si puede emprender un viaje tan largo y exigente como el que le espera en Latinoamérica. Imagino que, si todo va bien, si la situación se desarrolla como se predijo inicialmente, el viaje se llevará a cabo. Si hay algún imprevisto, no podemos predecirlo”, añadió el secretario de Estado del Vaticano.

Por otra parte, Parolin señaló que, “si fuera necesario”, León XIV “reprogramará su pontificado”, en declaraciones realizadas al margen de un acto en la Embajada de Irak ante la Santa Sede.

Asimismo, dijo que, “si mejora, el Papa rezará el Ángelus desde el Hospital Gemelli” este domingo.

“Sigo preocupado, pero confío en los médicos. Si fuera necesario, reprogramará su pontificado. Lleva hospitalizado solo dos días. No se pueden hacer predicciones; ahora debemos esperar a ver cuándo regresa y qué dicen los médicos”, dijo.

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Fuentes vaticanas también informaron que “en el contexto de su reincorporación al trabajo, esta tarde se reunió con monseñor Paolo Rudelli, sustituto de la Secretaría de Estado de la Santa Sede”.

Este jueves a la madrugada, la Oficina de Prensa de la Santa Sede informó, a través de su canal de Telegram, que el Papa “pasó una buena noche en el hospital, despertó y desayunó”.

Además, el miércoles por la tarde —tal como anunció más tarde el director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni— León XIV concelebró la misa en una sala especialmente habilitada en el décimo piso del hospital. Este jueves al mediodía, hizo lo mismo.

Según el boletín que difundió el Policlínico Gemelli, “la radiografía muestra una buena recuperación del pulmón operado”.

“El Santo Padre se sometió esta mañana (jueves) a controles rutinarios, que resultaron normales. La radiografía de tórax mostró una buena recuperación del pulmón operado. Realizó sus actividades diarias de forma independiente. La sesión de fisioterapia incluyó ejercicios de motricidad completa”, informaron el Dr. Luigi Carbone y el Profesor Stefano Margaritora.