Luján se prepara para la última escala del papa León XIV en Argentina

Buenos Aires, 10 de noviembre (NA) – La ciudad de Luján ya está preparada para la llegada del papa León XIV, programada para este miércoles 11 de noviembre. Este evento será el último punto de la agenda del Sumo Pontífice en Argentina, antes de su partida al Aeropuerto Internacional de Ezeiza con destino a Perú.

A partir de este martes a las 16, se abrirá la Zona 0, lo que permitirá el acceso a los Patios de Nuestra Señora de Luján y el cierre de la zona de influencia. El Municipio de Luján ha indicado que los asistentes deberán ingresar por la avenida Nuestra Señora de Luján, comenzando desde la Rotonda Ana de Matos.

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Dos horas más tarde, a las 18, se iniciarán espectáculos musicales y artísticos en dos escenarios, que se extenderán hasta la una de la madrugada del miércoles. Entre los artistas que participarán se encuentran Filocalia, Hermanos Menta, Daniel Poli, Ariel Glasser, Santi Tucumán, Los Chillados, Carafea, Los Campedrinos, Lito Vitale y Juan Carlos Baglietto junto a su equipo.

Un momento destacado será el ingreso de la Virgen Peregrina, que recorrerá el corredor central de la plaza, recordando la historia de la Virgen de Luján y la figura del Negro Manuel. Además, la vigilia contará con un segmento dedicado a los jóvenes, que se conectarán en vivo con el encuentro del papa León XIV en la Ciudad de Buenos Aires.

Durante la madrugada del miércoles, también habrá espacios para el silencio, el descanso, la oración y la reconciliación, antes de que comiencen las actividades del día. Las actividades previas a la llegada del Sumo Pontífice se llevarán a cabo en la plaza de la Basílica y en el escenario contiguo, con programación que incluirá la actuación del Ballet Sumampa y la presentación musical de Luciano Pereyra. También se transmitirá en vivo la visita del papa León XIV a la cárcel de Devoto.

El Coro Municipal de Luján de Cámara "Ernesto Storani" formará parte de la celebración litúrgica, encargándose de la interpretación musical durante la Santa Misa. Otro momento significativo será el descenso de la imagen original de la Virgen de Luján desde el altar mayor de la Basílica, donde se llevará a cabo la misa.

Respecto a la llegada del Santo Padre, se ha señalado que abordará el papamóvil cerca del ingreso a la ciudad y avanzará lentamente por la avenida Nuestra Señora de Luján hasta la Plaza Belgrano, donde dará inicio a la Santa Misa.

En el predio se ha instalado una amplia zona de servicios que incluirá baños, patios de comidas, puestos de salud, hidratación y seguridad, para brindar apoyo a quienes asistan a Luján.