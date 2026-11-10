La iglesia Perpetuo Socorro de Rosario homenajeó al Papa con un show de luces

La parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro realizó un espectáculo de mapping sobre la fachada del templo, que se iluminó con imágenes y efectos visuales en homenaje al Pontífice durante su visita a la Argentina. La propuesta convocó a numerosos vecinos y fue organizada junto al Paseo Alberdi, con la participación de artistas locales.

Uno de los momentos destacados fue la interpretación de la canción “Sólo le pido a Dios”, que acompañó la intervención artística y sumó un mensaje de paz y esperanza a la celebración.

Antes del espectáculo, el padre Fernando celebró una misa y compartió reflexiones sobre los mensajes de León XIV, especialmente aquellos vinculados con la solidaridad, el trabajo y la importancia de estar cerca de los demás.

La actividad también buscó poner en valor la historia de la parroquia, construida por inmigrantes alemanes, que se prepara para celebrar sus 100 años en 2029.