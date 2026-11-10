La iglesia Perpetuo Socorro de Rosario homenajeó al Papa con un show de luces
Con un mapping sobre su fachada y la interpretación de “Sólo le pido a Dios”, la parroquia reunió a vecinos en una propuesta artística que incluyó una misa y mensajes de paz y solidaridad.
10/11/2026 | 11:44Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Fiesta en la Parroquia Perpetuo Socorro.
La parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro realizó un espectáculo de mapping sobre la fachada del templo, que se iluminó con imágenes y efectos visuales en homenaje al Pontífice durante su visita a la Argentina. La propuesta convocó a numerosos vecinos y fue organizada junto al Paseo Alberdi, con la participación de artistas locales.
Uno de los momentos destacados fue la interpretación de la canción “Sólo le pido a Dios”, que acompañó la intervención artística y sumó un mensaje de paz y esperanza a la celebración.
Antes del espectáculo, el padre Fernando celebró una misa y compartió reflexiones sobre los mensajes de León XIV, especialmente aquellos vinculados con la solidaridad, el trabajo y la importancia de estar cerca de los demás.
La actividad también buscó poner en valor la historia de la parroquia, construida por inmigrantes alemanes, que se prepara para celebrar sus 100 años en 2029.
Lectura rápida
¿Qué evento se realizó en la parroquia? Un espectáculo de mapping en homenaje al Pontífice durante su visita a Argentina.
¿Quién organizó el espectáculo? La parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, junto al Paseo Alberdi y artistas locales.
¿Cuándo se celebrará el centenario de la parroquia? En el año 2029.
¿Qué mensaje se transmitió durante el evento? Un mensaje de paz y esperanza, acompañado por la canción “Sólo le pido a Dios”.
¿Qué temas abordó el padre Fernando en su misa? Reflexiones sobre los mensajes de León XIV, la solidaridad, el trabajo y la importancia de estar cerca de los demás.