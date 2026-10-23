Guiño a la estabilidad: el embajador en Perú analizó la relación bilateral antes de la gira papal
Tras la asunción de Keiko Fujimori, Samuel Ortiz Basualdo anticipó una etapa de estrecha cooperación económica y destacó el modelo de autonomía del Banco Central peruano.
23/10/2026 | 09:38Redacción Cadena 3
FOTO: Embajador argentino en Perú, Samuel Ortiz Basualdo.
FOTO: Embajador argentino en Perú, Samuel Ortiz Basualdo.
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El camino de León en Argentina, Uruguay y Perú
En la antesala de la gira de León XIV por Sudamérica entre el 8 y el 16 de noviembre, la diplomacia trabaja en el fortalecimiento de la agenda política regional.
Desde Lima, la embajada argentina proyecta una nueva fase en las relaciones bilaterales tras la reciente asunción de Keiko Fujimori, marcada por el reinicio de mesas de trabajo y la búsqueda de previsibilidad macroeconómica.
Durante una entrevista concedida desde la sede diplomática en Lima, el embajador argentino en Perú, Samuel Ortiz Basualdo, analizó el vínculo entre los ejecutivos de ambos países y la sintonía entre los mandatarios: "El presidente Milei estuvo acá para cuando asumió la presidenta Fujimori. Han establecido un muy buen vínculo. Se prevé una etapa de muy buenas relaciones, de mucha cooperación en temas económicos y de seguridad".
El modelo económico peruano como referencia
Consultado sobre las lecciones de política económica que la Argentina podría tomar del país andino, el diplomático remarcó el rol de las instituciones monetarias y los proyectos de reforma impulsados en el plano local: "La estabilidad, por empezar. El Banco Central del Perú tiene autonomía por la Constitución. En Argentina, el presidente Milei introdujo un proyecto de reforma que va en ese camino; necesitamos aprender del modelo peruano en cuanto a que la estabilidad es un valor".
La agenda bilateral continuará en los próximos meses con la reactivación de comisiones técnicas y grupos de trabajo que permanecían postergados, coincidiendo con el clima de expectativa que se vive tanto en Lima como en Chiclayo ante la llegada del Pontífice.
Lectura rápida
¿Qué se está preparando en Sudamérica? Se está preparando la gira de León XIV entre el 8 y el 16 de noviembre.
¿Quién es el embajador argentino en Perú? El embajador argentino en Perú es Samuel Ortiz Basualdo.
¿Cuándo asumió Keiko Fujimori? Keiko Fujimori asumió recientemente, lo que ha marcado un nuevo enfoque en las relaciones bilaterales.
¿Dónde se están reactivando las comisiones técnicas? Las comisiones técnicas se están reactivando en Lima y Chiclayo.
¿Por qué se busca aprender del modelo peruano? Se busca aprender del modelo peruano para lograr estabilidad económica, destacando la autonomía del Banco Central del Perú.