FOTO: Expectativa por la visita del papa León XIV: esperan a 20 mil argentinos en Paysandú.

Por Agustín Dadamio

La visita del papa León XIV a Uruguay genera una fuerte expectativa y anticipa un importante movimiento turístico desde Argentina. Según las estimaciones de las autoridades uruguayas, alrededor de 20.000 argentinos podrían cruzar la frontera para participar de la ceremonia prevista en Paysandú, una cifra que cuadruplica las previsiones iniciales.

En diálogo con Cadena 3, Sergio Martínez, director nacional de Pasos de Frontera de Uruguay, confirmó que el operativo está preparado para recibir una importante afluencia de visitantes, aunque reconoció que durante las primeras horas el movimiento había sido menor al esperado.

“Estamos con mucha expectativa y ansiedad, esperando a los visitantes que van a venir de la República Argentina”, señaló el funcionario, quien anticipó que los momentos de mayor circulación se producirían durante la noche y, especialmente, desde las primeras horas de la madrugada.

Martínez explicó que, de acuerdo con las reuniones de coordinación y seguridad, la estimación inicial contempla unos 20.000 argentinos que llegarían a Uruguay para participar de la actividad religiosa. El principal punto de ingreso sería Paysandú, aunque también se espera circulación por otros pasos fronterizos, entre ellos el de Salto.

El funcionario indicó que hasta el momento se habían registrado unas 3.000 acreditaciones provenientes de Argentina, aunque aclaró que esperan que muchos visitantes todavía realicen los trámites correspondientes o directamente se sumen al evento.

En cuanto a la capacidad de recepción, Martínez destacó que el parque destinado a la ceremonia cuenta con espacio para unas 100.000 personas y aseguró que los organismos fronterizos reforzaron sus equipos para garantizar el ingreso de los visitantes.

“Estamos preparados para atender la cantidad necesaria. Hemos reforzado con personal de Migraciones desde Montevideo y también con funcionarios de Aduana”, afirmó.

Además, aseguró que todos los argentinos que lleguen para participar de la ceremonia serán recibidos con un operativo especial, en una jornada que promete convertir a la frontera entre ambos países en uno de los principales puntos de movimiento de la región.

La expectativa por la presencia de León XIV ya se refleja, así, en la organización fronteriza uruguaya, que aguarda una llegada masiva de argentinos para acompañar la visita del Papa.

Informe de Agustín Dadamio.