El Papa bendijo a un bebé vestido con ropa papal: "No tenemos palabras"
José Morán y Ana viajaron con su hijo Pietro, que llevaba una vestimenta confeccionada especialmente para la ocasión por dos mujeres cordobesas.
10/11/2026 | 13:38Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Pietro junto a su papá.
José Morán y Ana vivieron un momento especial durante la visita del papa León XIV: su pequeño hijo Pietro recibió la bendición del Pontífice. “Estamos muy contentos. No tenemos palabras para decirlo”, expresó el padre, todavía emocionado por lo ocurrido.
El bebé llevaba un traje confeccionado especialmente para la ocasión por una mujer de Villa Sarmiento, localidad de Villa Dolores, Córdoba. El bordado también estuvo a cargo de una amiga de la familia. “Estamos muy emocionados. Soy muy católico, así que estamos muy contentos todos”, contó José.
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La familia siguió con entusiasmo el paso del Papa y la bendición a Pietro, en una experiencia que, según relató su padre, los sorprendió por la intensidad del momento.
El pequeño será bautizado el próximo sábado. “Tuvo una previa, una buena previa”, comentó José entre risas, en referencia a la bendición que recibió del líder de la Iglesia católica.
Lectura rápida
¿Quién recibió la bendición del Papa?
El pequeño Pietro recibió la bendición del papa León XIV.
¿Qué ocasión celebraron?
Celebraron la bendición de su hijo Pietro durante la visita del Pontífice.
¿Dónde se confeccionó el traje de Pietro?
El traje fue confeccionado por una mujer de Villa Sarmiento, en Córdoba.
¿Cuándo será el bautizo de Pietro?
El bautizo de Pietro será el próximo sábado.
¿Cómo se sintió la familia tras la bendición?
La familia se sintió muy emocionada y contenta por la experiencia de la bendición.